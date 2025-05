Pljušte uvrede!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Jovana Tomić Matora otkrila je da je Ena Čolić pljuvala Milicu Kemez kod Bore Santane, zbog čega su njih dvoje raskinuli.

- Ja sam čovek koji živim after i znam kako idu te stvari. Moram da priznam da vidim da Gastoz ima mnogo toga da kaže, ali se sada povlači i zbog Anđele i zbog sebe. Utisak večeri mi je celokupna foliraža. Moram da te demantujem da smo svi znali da su Bora i Milica varali jedno drugo - rekla je Matora.

- Ja sam rekla za naše društvo. Istina je da je Bora išao na taj splav da vara Milicu - rekla je Ena.

- Ena sada nameštaš Boru - rekla je Matora.

- Matora je unela tu informaciju u kući - rekla je Ena.

- Ne, nisam. Koliko si bezobrazna, sram te bilo. Niko nije pričao da si ti bila sa Borom nego što si kod Bore pljuvala Milicu Kemez - rekla je Matora.

- Ena da li si to radila? - upitala je Ivana.

- Neću više da pričam o Bori - rekla je Ena.

- Sad ti je kasno - rekao je Đedović.

- Kako kasno? Ti si rekao da ne pričam više o njemu. Ja zdušno demantujem da sam ikada imala išta sa Borom. Pričala sam sinoć o predobroj vili u Đenovićima i ja sam bila sa svojim društvom u toj vili. Bora je došao i pevao, ali nije bio s nijednom devojkom - rekla je Ena.

- Nemam neku negativnu energiju što se nje tiče. Odnos nam je isti, mislim da se mnogim ljudima ovde uvlačiš. Ispala si dupljak i prema Anđeli i meni, jer ako si imala loše mišljenje o meni onda smo lažno jedna drugoj pružile mir mir - rekla je Matora.

- Ne dozvoljavate mi da prebolim svoj raskid, nego mi pominjete nove stvari i tovarite na grbaču - rekla je Ena.

- Ona sa svima spušta loptu i kalkuliše. Diže tenziju i frku, ja to mrzim. Ustala sam da kažem da nas odnos neće promeniti nikakva priča da si prostitutka - rekla je Matora.

- Ali moraš to da pomeneš, a ja to nisam. Ostavite me na miru sa tim stvarima. Ti želiš svakoga da poistovetiš sa sobom - rekla je Ena.

- Ko želi? Ja sam ti rekla da to na mene ne može da utiče, šta se dereš na mene? Ja sam ušla ovde s tim stavom prema tebi isključivo da bi se nekom dodvorila. Jako si bezobrazna - rekla je Matora.

- Zašto opet ostavljaš prostor da sam ruzmarin devojka? To je njoj rekao dečko koji me dva puta zaprosio, a ja odbila - rekla je Ena.

- Devojko, mislim da je najbolje da nemamo komunikaciju. Neću dozvoliti da se Ena istresa na mene, a Gastozu malopre samo što nije popušila ku*ac - rekla je Matora.

- Ovde su ljudi nesrećni jer ja Gastoza ne vređam - rekla je Ena.

- Terza, nisi ispao okej prema Milici. Meni je bitno da znam da me ne blatiš jer te svaki put Ermina pozdravi, time mi negde aludira da ti ne pričaš loše o meni. Ljudi ti zameraju bliskost sa mnom, a baš ti koji ti zameraju ne bi trebali da imaju sa mnom nikakvu komunikaciju. Ostaviću Terzu - rekla je Matora.

Autor: N.Panić