Joca Ilić u razgovoru sa Markom otkrio šok detalje o vezi Mime i Gruje!

Jovan Ilić poznatiji kao Joca novinar u današnjoj emisiji "Rijaliti rešetanje" razgovarao je sa Markom Gligićem, najboljim drugom Milene Mimas Šarac. On je obelodanio detalje njene veze sa Nikolom Grujićem Grujom.

- Moram da kažem da Gruja nju koristi, dečko je prodao njenu pokretnu imovinu, mislim na njen auto, a da je imao stan i to bi prodao. On je nju moralno ugrozio, pre njega nije imala Onlyfans. Ona je izmanipulisana u ljubavi, odrekla se mnogih stvari zbog njega. Ne znam kako je ona njega mogla da trpi, čovek pije svaki dan. On se kao naljuti na nju, pa ode u kafić i napije se kao d*pe. Kad ona čuje da je pijan dođe, plati račun i ode kući. Mima voli da je džek, ona je momcima davala novac. Ona kad je verna stvarno je verna, a ovo što je sad pokazala mislim da je namerno uradila jer se on njoj zgadio. On je toksični manipulator, pa prebacuje da igra igrice. Vidi se da Mima nije najbistrija. Njena porodica neće da se oglaša - govorio je Marko.

- Zbog čega? - upitao je voditelj.

- Rekli su da neće imati veze sa tim. Izašle su poruke sa Sanjom, gde je rekla da je pretučena na bazenu. Mimina mažeha je rekla da nije dala te poruke, već drugarica njena koja joj vodi profil - rekla je Mimin drug.

- Da li je moguće da su hteli da prodaju svoj intimni snimak za 500 evra? - upitao je Joca.

- Posle Only fans-a ne znam šta da kažem, koliko je ona sebe ugrozila da se tako snima. Vidimo kakav je Gruja, sve je nagovara. Ovo je jedna klasična toksična veza - rekao je on.

- Koliko je on finansijski oštetio Mimu? - upitao je Joca.

- Ne razumem se toliko, imala je BMW-a. Mima je uvek bila džek i zbog ljubavi je radila gluposti. Ona se povukla zbog njega, nije kačila ni slike na Instagram. Only fans je vodio Gruja, jer je on ljubomoran. To je bolesno, kako je tek njoj sa njim - pričao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić