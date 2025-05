Bez dlake na jeziku prokovorila o ljubavnom trouglu koji je šokirao čitav region!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljkskog para Stefana Miloševića Pande i Maše Mihailovi bila je autorka i voditeljka emisije ''Magazin In''.

Ona je prokomentarisala aktuelne teme iz Elite, te se osvrnula na preljubu Borislava Terzića Terze sa Sofijom Janićijević i osećanje Milice Veličković.

Milica se, nakon medijske pauze po prvi put pojavila u tvojoj emisiji ''Magazin In'', te je otkrila kako se oseća nakon Terzine preljube i svega što se izdešavalo. Kakav si utisak stekla tokom njene ispovesti?

- Ona je rekla da je moju emisiju izabrala jer je to najvećim procentom ženska publika, te ta je to simbolično jer se njoj većinski javljaju žene, koje dele svoja životna iskustva. Priznala mi je da u mene, kao voditeljku ima poverenja. Možda je to za nekog tabloidna priča, ali za nju je jedna stvarnost s kojom se suočava. Ja sam se trudila gde ćemo mi probati da osetimo neke stvari s kojima se ona suočava. Istina je da su muškarci česti nezreli, ali kada je u pitanju očinstvo, mora se debelo razmisliti o nekim postupcima. To je ona rečenica:''napravio sam joj dete''. Ne, nisi napravio dete nekom, nego ste napravili dete. Ja govorim da žene greše kada decu prave iz strasti, očigledno je to slučaj bio i kod nje. Pitala sam je da li misli da može čovek da prestane da voli ženu preko noći, sve ostale gošće su istakle da ne može. To je jedan veliki proces. Mislim da je on prestao da je voli. Ona je rekla da misli kako je nikada nije voleo. To ne znam, moguće je i da se malo zaigrao, jer mu se dopadao osećaj koji je imao pored nje, kao njen parter.

Da li misliš da ga je ponela popularnost?

Sigurno ima i toga. Veliki grad, a svetla jaka. Ovo je moje viđenje, ne mora da znači da sam ja u pravu. Ona je mlada devojka, nakon svega mora dalje da nastavi svoj život. Zato, devojke, pre nego što razmislite koji ćete faluktet upisivati i poslom se baviti, mislite o ocu svog deteta. Zauvek ćete biti vezane za tu osobu, to je jedino što se ne može promeniti kasnije. On može da upropasti život devojci, kao što je Terza Miličin.

Milica je donela odluku da će Terza biti N.N., da li je promenila to mišljenje, šta je rekla u tvojoj emisiji?

- Rekla je da nije rešila da promeni odluku. Drži se te odluke, ali se često preispituje kao žena kako je donela pogrešne odluke kada je njen odnos sa Terzom u pitanju. Ona sam prolazi kroz veliki razdor duše. Ona je rekla da je veoma besna i da teško kanališe taj bes. Moram mnogo da se radi na tome, jer to može da traje deset, dvadeset ili trideset godina. Teško je, ne bih da joj budem u koži. Ne mogu da zamislim zaj osećaj dok je trudna gledala njega pored neke druge žene. Terza je nezreo. Vidi se da je klinac. Godine nisu garancija. On je ozbiljan klinac. Verujem da ni on takvu glupost napravio opet. On uživa u svemu tome. Ne zna šta ga čeka, suočiće se sa svim tim tek kad izađe iz rijalitija i ugleda Milicu i dete.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.