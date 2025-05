Obelodanila sve!

Anđela Đuričić bila je prva sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je ove noći govorila o sukobu s Enom Čolić. Ona ovog puta nije krila razočaranje jer je za Enu uvek bila tu, te smatra da nije zaslužila onakve uvrede na svoj račun.

- Anđela kada pričamo o tebi, ovo je veoma burna i turbulentna nedelja za tebe. Da li si očekivala da će sve isplivati sve na površinu i pravo stanje između tebe i Ene? - upitao je Darko.

- Bilo bi jako ružno da ja kao Gastozova devojka napadam njegovu prijateljicu. Ograničavala sam se i govorila sam joj sa strane ono što stvarno mislim. On je imao najbolju nameru prema njoj, ali njoj čim kažeš jedno iskreno mišljenje, ona zarati s tobom. Ja sam morala da joj kažem istinu posle one večeri u ponedeljak - rekla je Anđela.

- Da li si očekivala da će te onako ispljuvati u svađi sa Urošem? - upitao je Darko.

- Jesam jer sam videla kako ume da bude kvarna, ali ne znam samo mislila sam da sam za nju dama sa Bečkog dvora. Nju sam posmatrala i mislim da je spuštala loptu sa mnom da ne bi imala ovakav sukob - rekla je Anđela.

- Gastoz je jasno stavio do znanja sinoć šta tačno zna za čuveno buđenje kraj nekoga, ali je i neke stvari demantovao. Kako gledaš na sve to? - upitao je Darko.

- Mislim da se jako uplašila šta Gastoz može sve da iznese o njoj jer je odmah otrčala ujutru kod Đedovića i rekla sve sama. Meni je drago što je Gastoz spustio loptu s njom jer ne volim kad se iznose takvim stvarima o ženi. Rekla sam mu: ''Šta da očekujem ja od tebe, ako ovako o njoj iznosiš?''. On se posle pokajao, ali bio je toliko povređen jer je dan pre ona mene uvredila. Primećujem da ima sve veće emocije prema meni i ne može da izdrži kad ljudi pričaju loše o meni. Drago mi je što se zaustavio jer to sve što su prošli, treba da ostane tamo gde su i prošli, a ne ovde - rekla je Anđela.

- Gledaoci su uočili početak Karićeve nominacije, koji je pustio vodu, a mislim da se Gastoz pronašao, te mu je i odgovorio. Šta se tu dešava? - upitao je Darko.

- To je Stefan, on je digao belu zastavu. Svaku nominaciju mora da nas provuče, standarno - rekla je Anđela.

- Rekla si Lepom Mići da okuplja ljude koji mrze Gastoza, da li si mislila i na Stefana? - upitao je Darko.

- Nisam, mislila sam da Mića stvarno mrzi Gastoza i da će sve ljude s kojima je Gastoz u svađi, privući sebi - rekla je Anđela.

- Vidimo da ti je zasmetalo Stefanovo obraćanje u petak? - upitao je Darko.

- Sve više mi smetaju ljudi koji konstantno provlače Gastoza i uvek ću im odgovoriti. Kada je on meni uzvratio, zna se šta je tačno aludirao. Uopšte se ne ljutim, a njegovo vađenje me uopšte ne zanima. Svako će dobiti odgovor kakav zaslužuje u odnosu na to kako se ponaša prema meni, mom dečku i našoj vezi. Uopšte me više niko ne zanima. Neću vređati Stefana, ali neću biti ni fina više već drska. Nemam više kočnicu jer zašto bih? Od mene ne može da očekuje da ću ga uvrediti, ali neću ni biti fina jer ću uvek štititi Gastoza - rekla je Anđela.

- Gastoz i ti imate čarkice, čak ste i posle razgovora sa mnom pričali o tom famoznom štipanju - rekao je Darko.

- On je to izneo, ja sam prihvatila, ali to nije bilo samo za te situacija nego ih ima više. Ja sam mu u petak rekla da stane za Enu, on ne reaguje. Ja sam ista takva kad uđem u crvenu, ali on je muškarac i mnogo manje mu neke stvari trebaju nego meni, a pogotovo u sukobu sa ženama. Donela sam odluku da ga više ne sprečavam ni u čemu - rekla je Anđela.

- Koliko Lepog Mića boli čestitka tvoje porodice? - upitao je Darko.

- Crkli su od muke, ali je Mića od tada krenuo da udara Gastozu na neke stvari i pitao me: ''Zna li ti tata da ti je dečko ovakav''. Nikada to ranije nije govorio, već poslednjih dana. Mića vidi Gastoza kao nešto najgore ikada, te ga zato i toliko mrzi - rekla je Anđela.

- Pre par nedelja si odbranila Enu i zaratila si sa Mićom, a sada su se uloge obrnule? - upitao je Darko.

- Da, ja sam konkretno u toj situaciji branila nju jer je skočilo pet muškaraca na nju. Samo u toj situaciji sam je branila i više nikada. Oni su mene zbog toga mene razapeli, samo zato što sam imala žensku solidarnost. Mislim da tada nije bilo fer plej prema Eni, a oni su od toga napravili vau. Sinoć dolazi Mića koji je Anelin prijatelj i brani Enu koja je Anelin najveći neprijatelj. Mržnja prema Gastozu je veća od bilo koga u ovoj kući - rekla je Anđela.

- Vrlo je interesantno šta Mimas i Sanja iznose jedna o drugoj, a koja ti deluje uverljivije u ovome? - upitao je Darko.

- Iskreno, užasno mi je što se to iznosi. Mimas ukoliko pominje stvarno imena ljudi, kluba i šefova, a laže, onda stvarno nije normalna. Sanja demantuje, ali nije mi uverljiva. Negde se malo pogubila i vidim da joj je neprijatno. Marko je zbunjen jer možda ni on ne zna neke stvari i mislim da je nesiguran, ali to ne bi priznao jer voli Sanju. Mimas je uverljivija, ali ne mora da znači da govori istinu - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš što je Aleksandra napunila Enu informacijama u ratu protiv tebe? - upitao je Darko.

- Aleksandra puni informacijama Enu, koje joj je rekao Ivan. Moram da se podsetim da mu je Ena samo par dana pre toga vređala majku, a sada svi zajedno šuruju - rekla je Anđela.

- Navedi mi ime osobe koja je najveća krtica u Kačavendinom klanu? - upitao je Darko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić