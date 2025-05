Opštila je sa Đukićem na moje oči: Gastoz do srži raskrinkao Enu Čolić i brutalno izvređao Stefana Karića, a zbog Anđelinih reči najavio haos!(VIDEO)

Razvezao jezik!

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, a on je otkrio kako je Ena Čolić spavala sa Filipom Đukićem na njegove oči. Ona ovog puta nije krila razočaranje jer je za Enu uvek bila tu, te smatra da nije zaslužila onakve uvrede na svoj račun.

- Setimo se da mi je Gastoz rekao da jedva čeka nedelju i Šiša bar kako bi otkrio sve o Eni Čolić. Šta to imaš da mi kažeš? - upitao je Darko.

- Šta treba? - upitao je Gastoz.

- Kakve su to situacije u kojima si viđao Enu Čolić i zbog toga ne može da drži moralne pridike drugim devojkama? - upitao je Darko.

- U besu znam da kažem svašta i posle mi bude krivo. Demantovao sam sinoć da smo bili na drugim afterima jer sam to izmislio i navukao je. Jedna Ena Čolić dolazi polupanom Filipu ujutru u 8 i pored mene bude intimna sa Filipom - rekao je Gastoz.

- Oni su pred tobom opštili? - upitao je Darko.

- Nisu mogli da me probude jer sam popio, ali sam se probudio u jednom trenutku i video ih u zanosu. Rekao sam: ''Alo drugari'', nasmejao sam se i oni su mi uzvratili smeh. Ja sam tada otišao u njegovoj sobi - rekao je Gastoz.

- Tebe je šokiralo što te Ena Čolić gleda u oči i laže? - upitao je Darko.

- Tako je, to je isto kao kad je Sanja slagala u sekundi zbog čega je nazvala Marka onim imenom. Isto to mislim za Enu i sada sam se šokirao jer me laže za takve stvari. Nisam znao da ću tek ovde da upoznam Enu Čolić. Što sam rekao, rekao sam i neću je više gaziti - rekao je Gastoz.

- Kakva je ovo Ena koju si ovde upoznao? - upitao je Darko.

- Ena koja puca i sve hoće da uvuče u svoju nemoć. Više ne zna šta gleda i priča, totalno se pogubila - rekao je Gastoz.

- Sporili ste se protekle noći oko toga ko je koga izdao - dodao je Darko.

- Ona može da bude jedina budala koja veruje da sam ja nju izdao. Šta ona misli o meni, ako to misli za moju devojku, a ja sam joj kao brat i drug. Evo šta smo sad sve čuli o meni i Anđeli odjednom - rekao je Gastoz.

- Sada smatra da ste vi fejk, a bila je glavni zagovornik toga da je vaša ljubav prava - rekao je Darko.

- Igra rijaliti, ali neka lagano brišem jednog po jednog čoveka - rekao je Gastoz.

- Karić je posle tvoje nominacije pustio vodu, šta misliš o tome? - upitao je Darko.

- Meni se iskreno pri*ralo od njega, ali svi bi pomalo da budu Gastoz. Ja sam u ovom rijalitiju neprimetan, imam svoju devojku i uživam. Kad god ja ustanem da pričam, oni skoče i ne znam čime im budim toliku mržnju. On je hteo sinoć da me potkači za Terzu jer sam ga kudio što ga je branio, a sinoć sam ga nahvalio - rekao je Gastoz.

- Rekao je: ''Ti od drugih uvek tražiš izvinjenje, a tebi je ispod časti da se izviniš drugima'' - rekao je Darko.

- On se totalno promenio, postao je nerealan i kao da hoće da me uništi. Ranije je imao neku težinu i pričao realno, sada ne. On kao pušta vodu jer sam ja branio Terzu, ali ja ga nisam branio, već sam rekao kakav je sad. Terza je takav, samo smo upoznali jedan drugog kroz to rešetanje. Imamo distancu i niti se družimo, niti bilo šta. Ono što sam pričao je konkretno stanje između mene, Anđele i Terze - rekao je Gastoz.

- Video sam da te je šokirao Karićev odgovor kada mu je Anđela rekla da proguta hranu, pa da priča - rekao je Darko.

- Da, nisam mogao da se smirim i baš sam poludeo. Više o njemu nemam lepo mišljenje i ispao je seljačina tada. Umesto da se izvinio i rekao da mu je izleteo, ne on je ispao seljačina sa stilom, šta? Ne želim da mislim da je takav, ali on je i tad pokušao mene da ubedi da nije tako kako ja pričam nego je Anđela njemu aludirala. On obrće priču sada, očekivao sam da će ispasti gospodin i rekao da mu je izletelo. Mrda mu se klackalica bez potrebe, moram da napomenem da se on zna duže sa Anđelom nego ja, pa gde ja sad to poštovanje? Tu mi je pao u očima, ajde ovo što mi imamo skečeve i to sve, meni je to kul, ali ovo mi nije bilo kul - rekao je Gastoz.

- Vidimo da više ne podnosiš tako lagano uvrede na Anđelin račun? - upitao je Darko.

- Je*iga matori. U početku nisam toliko poznavao Anđelu, ali trebalo je vremena da se neke stvari slegnu. Moram da kažem da ne može da me pogodi od svakoga naravno, ali od Karića i Ene će naravno - rekao je Gastoz.

- Zašto tražiš bolnu tačku Kariću? - upitao je Darko.

- Saznao sam da mu je Korda to preneo, ali nigde veze. Ja se sa Urošem sprdam i uvek sam se tako zezao. Ono je bio sten up šou, ne mogu da verujem da neko misli da sam ozbiljan - rekao je Gastoz.

- Čuo sam da ste ti i Anđela imali raspravu nakon njene priče sa mnom u petak - rekao je Darko.

- Tako je, čuo sam da je rekla: ''Ako on sad ovako priča o Eni, kako će onda sutra o meni?''. To me razočaralo jer ne mogu da verujem da je Anđela to rekla. Onda je sutradan ustala i rekla da nisam ništa izneo o Eni, već je ona sama dovršila. Anđela je mene bukvalno popi*ala tada. Iznervirao sam se sa punim pravom, kako može sebe da stavi u isti koš s Enom? Mi trebamo sutra da živimo zajedno - rekao je Gastoz.

- Šta ćemo s tim štipanjem? - upitao je Darko.

- Nastaviće se, al u ku*cu. To me jako iznervira jer ona meni želi da skrene pažnju šta da kažem - rekao je Gastoz.

- Nekada mi izgledate kao da se vi na ''Pitanjima novinara'' takmičite ko će više da kaže? - upitao je Darko.

- Kad bi se takmičili, oduvao bih je - rekao je Gastoz.

- Što? - upitao je Darko.

- Je l' stvarno misliš da bi me ona pobedila? Puštam je da priča i da se isprazni, a kad bi kuvala kao što priča, pa gde bi nam kraj bio - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić