- Aneli, s tobom stalno neki problemi - rekao je Darko.

- Da, nikako da izađem na pravi put - rekla je Aneli.

- Vi se danima svađate, šta je sad konkretno problem? - upitao je Darko.

- Problem su njegove laži. Skontala sam da je on veliki manipulator i mnogo voli da laže. Ne volim što priča da ću ja od njega napraviti Janjuša i da ću ga uništiti. Normalne stvari mi smetaju, a njemu je bolesno što mu ja zameram te stvari. Naravno da ću mu zameriti groktanje na Aleksandru - rekla je Aneli.

- Da li je to toliki razlog za raskid? Razumem da mu zameriš, ali zar to ne može pričom da se raspravi? - upitao je Darko.

- Sto puta sam mu rekla, ali on izmanipuliše i ubedi me da to nije tako. Isto što se tiče nekih stvari koje sam mu govorila, nikada nije uradio ono što sam mu tražila. Ponovo poručuje bivšoj devojci Điđi, sumnjam da me zavoleo. Juče me gurnuo i poludeo jer sam pričala sa Đedovićem - rekla je Aneli.

- Meni nije jasno da je on dobar sa Đedovićem, a tebi zamera da budeš dobra s njim? - upitao je Darko.

- On je meni po povratku rekao da ne pričam sa Đedovićem, ali ja nikoga ne slušam. Kad ga vidim sa Markom, provocirala sam ga jer nisam htela da kažem Marku šta je Luka rekao za njega. Mi smo sinoć spontano razgovarali, a Luka je sve vreme bio u crvenom i počeo da zove Miću - rekla je Aneli.

- Izgledate kao da imate po dvanaest godina i zovete mamu i tatu da vam reše problem - rekao je Darko.

- Kad se mi nešto raspravljamo, on odmah zove Karića i Miću. S njom ne može da se razgovara jer on odmah povisi ton i krene da se dere. On je meni najstrašnije izgovorio sinoć i gurnuo me, a ja sam rekla Marku: ''Ukoliko me stvarno voli, on će naći način da dođe do mene''. Ja nisam ponosna, možda samo izgledam tako. Ja sam njega zavolela, on meni jako fali. Psihički sam loše i ne znam više šta da kažem - rekla je Aneli.

- Je l' želiš da razgovaraš s njim? - upitao je Darko.

- Ne znam - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa stanom u Barseloni? - upitao je Darko.

- Ma ne zanima me više Baja, ali njegovoj majki hvala na podršci i svemu. Imala sam vezu gde me roditelji nisu prihvatili i to nije nimalo lako. Nije sreća da se mama i tata svađaju zbog mene, ali opet na kraju ja sam u vezi s Lukom - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što je Gastoz obelodanio da je Ena bila intimna sa Đukićem na njegove oči? - upitao je Darko.

- Odvratno mi je što je Gastoz to rekao, ali ja sam znala da je ona jedna afteruša. Govorila je o meni te stvari, ali kolo sreće se okreće. To je žena koja najviše laže u kući, ona se uplašila, pa se zahvalila Gastozu što je demantovao. Gastoz je nju ponizio, ali mislim da je zaslužila sve što joj je rekao. Sama je tražila đavola, sama je govorila za Anđelu svakakve stvari. Ono što je Urošu rekla za Anđelu jer to što je ona rekla da se očisti za mene ima dublje značenje, iz toga se rađa onaj plod. Kao da je rekla: ''Idi očisti onaj plod što je ona pljunula''. Iz toga nastaju deca i zvučalo mi je morbidno kako je ona to rekla - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da se ne priklanjaš nijednoj strani i da su svo troje foliranti - rekao je Darko.

- Naravno, svo troje su mi odvratni. Najgora mi je Ena jer se niko ne može uporediti s njom u mojim očima nakon onoga što mi je izrekla. Svo troje su mi najodvratniji mogući ljudi u kući. Anđela nije imala lepo mišljenje o Eni, kada je branila Enu uradila je to da bi meni uterala. Znala je da Ena i ja idemo u izolaciju i htela je ona ohrabriti i stati na njenu stranu. Ena je kupovala mir sa Anđelom da Gastoz ne bi iznosio bljuvotine o njoj. Mene je Ena dovelo ovde do psihičkog rasula - rekla je Aneli.

- Rekla si da si čak i sanjala svoju ćerku - rekao je Darko.

- Tako je, ubila me psihički. Ja sam stajala ispred ogledala i videla sam ispred sebe nakazu jer me je ona toliko vređala. Svi ukućani su počeli da koriste njene uvrede na račun mog fizičkog izgleda - rekla je Aneli.

- Kako onda možeš da dozvoliš Luki da se šali sa Eninim uvredama? - upitao je Darko.

- Baš zato što sam sebe ohrabrila. Kada su gledaoci glasali za nešto pozitivno, bile smo ona, Anđela i ja na anketi. Tada je samopouzdanje počelo vraćati i pričala sam sama sa sobom - rekla je Aneli.

- Da li je definitivno puklo prijateljstvo tebe i Terze? - upitao je Darko.

- Nije, ja to Terzi namerno zamerim jer stalno staje na Lukinu stranu. Svi iz gornjeg doma ga brane - rekla je Aneli.

