Njoj je najteže!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su svoju raspravu u sobi.

- Ne možeš ti to da razumeš. Hoću da ti objasnim. Neko koga poznajem odavde, nisam ništa imala sa tim čovekom, on iskorištava neke stvari protiv mene. Uvek imam taj strah. Nema svako partnere koji izbacuju njegove gole fotografije i snimke. Nema svako ni ljude sa kojim ništa nije imao pa pričaju da sam ku*va. Drugi ljudi ne idu na piće? Idu, ali nemaju nekoga ko će to iskoristiti. To su samo ljudi sa kojim sam imala kontakt i ništa više. To je sve jer nisam ništa želela da imam sa njim. Kome ja sutra da verujem? To nema veze sa tobom. Vidiš da samo laju, imam taj problem. Jedino za koga to ne mislim jeste moja prijateljica o kojoj pričam stalno. Ja sebi nekad ne verujem jer ne znam šta mogu da živim od same sebe. Tvoj tata to ne gleda, a moj gleda svaki dan ćerku u raznim izdanjima. Svojim roditeljima verujem, ali sebi ne. Onda me ti iznerviraš to kažeš tako nešto, a nema veze sa tobom. Ako neko želi sve najbolje za mene i tebe to sam ja. Ali ti želiš da kopaš, pa evo, divno si iskopao sad. Nema svako ljude koji će da iskoriste to protiv njih. Sve sam loše dobila od ljudi u mojoj blizini - rekla je Anđela, pa nastavila:

- Meni se to nije desilo samo što je on izbacio. Je l' ti znaš da je mene to snašlo sa više strana? Kako da verujem da neće snimati moje razgovore i sve ostalo? To je posebna priča. Sve zbog toga što nisam želela ono što je neko drugi. Eto sad pakao - ispričala je Anđela.

- Dosta devojaka znam što nisu želele ono što im se nudilo. Da li je to do tvog stava? Da li zbog toga što ljudi žele da ti napakoste. Da li je to zbog toga kako si odgajana? Meni i dan danas dođe da te... kako mi nekad odgovoriš. Moraš da se nađeš sa ljudima. Moraš da nađeš njihov nivo, a da držiš svoj. Moraš nekad da ga našminkaš, ljudi su osetljivi - rekao je Gastoz.

- Koliko vremena smo zajedno, shvatio si da ja to ne radim namerno - rekla je Anđela.

- Znam. Ja sam te puštao, a sad kad sam te pridobio, sad si moja - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić