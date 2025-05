Razvezala jezik: Matora brutalnim komentarima demolirala Enu Čolić, bacila sumnju na njen moral i otkrila da je Gastoz drži u šaci! (VIDEO)

Kipti od besa!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u ''Šiša baru'', a ona je na samom startu progvorila o svom odnosu sa Draganom Stojančević, a potom se osvrnula na Enu Čolić i njen sukob sa Nendom Marinkovićem Gastozom.

- Matora šta se dešava sada sa Draganom? - upitao je Darko.

- Ukoliko se postavljamo da same sebi budemo prioritet, onda ću i biti. Pošto je njoj porodica prioritet i ja ću biti sama sebi. Danas je rekla Ivanu da neće ništa sa mnom, ali je ljubomorna na sve navodno. Ukoliko emocija postoji, ajde onda da se razdvojimo. Meni je bitno da ne ispadam ja neka predatorka i ostalo. Ona je razmišljala dva dana i predložila da se razdvojimo, ja prihvatim, a ona mi kaže: ''Ali hoću da me grliš''. Ma daj, pa meni to nije normalno. Više ne znam ni šta priča ni šta radi - rekla je Matora.

- Je l' ispada da u ovim situacijama više ti razmišljaš o njenim roditeljima nego ona? - upitao je Darko.

- Bukvalno ispada tako. Ja ne želim da se to dešava i ja nisam takav tip ribe. Njena porodica na prvom mestu i njeni prioriteti - rekla je Matora.

- Šta se dogodilo protekle noći sa Enom? - upitao je Darko.

- Ispala je toliko bezobrazna da nije realna. Ena je spuštala loptu i poštovala Anđelu, a svesna je da Gastoz ima nešto čime je drži u šaci. Dečko joj je rekao: ''Mogao sam da budem is*rskan'', a ona kaže: ''Hvala ti Gastoze što si sve demantovao''. Njena reakcija nam je samo još više podgrejala sumnju da je Gastoz drži u šaci. Prećutala je Kačavendi koja je brutalno unakazila, a ona nije smela da se istrese na nju, već na mene. Ovo je mali grad, mi se krećemo u istom društvu. Nenad i ja smo bar bili prijatelji za razliku od njih dvoje. Ona se nečeg plaši, a Gastoz neće da kaže. Anđela je sve vreme znala, zato je i ljubomorisala i štipala ga - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš štipanje? - upitao je Darko.

- Ma pokušavaju da zataškaju neke stvari, oni ne shvataju da je ostalo dva meseca i da će pući. Svo troje su se folirali, a ja sam bar Anđeli rekla direktno šta mislim. Nisam ispala fer prema Nenadu, ali bolje je ovako - rekla je Matora.

- Kakva je situacija u Kačavendinom klanu? - upitao je Darko.

- Čim se vratila Milena, ja sam joj odmah prišla. Ovde ne postoji osoba kojoj ne bi dala lek, to je prirodna empatija. Nije mi normalno da nije prišla Kačavendi i da rešava svoju situaciju sa Dačom. Normalno je da Milenu to tišti, normalno da su se fejk pomirile. Milovan ih drži na okupu ketering i tako to. Smatram da su Mileni jedini prijatelji Đedović i Sandra - rekla je Matora.

- Da li misliš da se pred kraj pere i od Sofije i od Ene? - upitao je Darko.

- Mogu da ti kažem da nikada nije iznela mišljenje o Anđeli, Gastozu i Kariću. Nikada baš nije iznela mišljenje, a ovo sada se pere. Svakako mislim da joj je bitnije što Sofija nije imala empatiju - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić