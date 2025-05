Opleo!

Luka Vujović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, a on je ovom prilikom govorio o krahu veze sa Aneli Ahmić, a potom i o sukobu Ene Čolić sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Luka, šta se dešava sa Aneli? - upitao je Darko.

- Ne znam više. Sve mi je ovo neki deža vu, kao da je sve već viđeno. Ja sam njoj skrenuo pažnju na Ivana i na Đedovića jer je meni zamerala što sam mu dao četiri hiljade i što sam dobar s njim. Ona je otišla i njemu sve to prenela, jasno mi daje do znanja da je on bitniji. Ona sinoć priča s njim dva sata, ali stavlja ruku da ja nešto ne čujem. Sinoć je pokušala da me ponizi i rekla mi: ''Digla sam te u visine, ti si nebitan''. Nije mi jasno više šta ona radi. Ne dozvoljava mi da priča s njom, pa zbog toga ponižavam sebe - rekao je Luka.

- Da li je realno da raskidate svako malo čim se desi neka čarkica? Kao deca trčite kod Đedovića i Lepog Miće - rekao je Darko.

- U pravu si, ali isključivo zato što ona to radi. Ja nikada nisam raskinuo, uvek je ona raskinula. Mi smo se dogovorili da ćemo se braniti za stolom, a ona sve prekriši. Smeta joj Aleksandra, Ena, Sofija i za kraj ona se nadura zbog stana u Barseloni. Kakav stan u Barseloni? Naravno da neću živeti s osobom prema kojoj nemam emocije. Da sam tatu slušao, ja bih bio još uvek sa bivšom ženom. Mi kada razgovaramo sve je super i sjajno, ali na delima pokaže drugačije. Ja sam joj jutros prišao, ona me oduva. Imam i ja svoj ponos, mislim da se ona lomi i da ne zna kako da reguje i razmišlja. Moguće da je pogubljena zbog Sandre i toga što sam joj priredio, ali nije mi jasna - rekao je Luka.

- Šta ćemo s tobom i Enom? - upitao je Darko.

- Ja znam koliko je ona mene veličala napolju i mene je gledala na jednom levelu, a Gastoza na drugom jer ja totalno drugi život vodim. Ovde ne može da se pojavi niko da kaže da je bio sa mnom na afteru. Nije mi bilo jasno da Ena čak Gastoza brani za ono što je on izrekao o njoj. Mislim da Ena nije ispoštovala Anđelu, kao ni Anđela nju. Ja sam ćutao mesec dana, a i mene je provlačila kroz Aneli - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što je Gastoz demantovao aftere, a potvrdio indirektno da je spavala sa Filipom na metar od njega, na šta je ona odgovorila: ''Hvala ti Gastoze što si im zapušio usta'' - upitao je Darko.

- Ja sam možda neke stvari demantovao, a neke stvari su istinite. Tako da je i on možda neke stvari demantovao, a istina su. Gastoz sigurno ima materijala, ali sam siguran da između njih ništa bilo, ali isto tako verujem da to nije jedina noć koju su proveli zajedno. Gastoz bi sigurno mogao da je ocrni. Ja znam da ona i Filip nisu u vezi i iz tog konteksta sam rekao da je nisu shvatali za ozbiljno - rekao je Luka.

Autor: N.Panić