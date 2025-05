Ne želi da im se zamera!

Milena Kačavenda bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom progovorila o svim aktuelnim temama u Beloj kući i oblatila Enu Čolić.

- Milena, bilo mi je vrlo interesantno kada sam slušao na koji način si prepričavala nominacije - rekao je Darko.

- Ono je bilo pakao, danas čujem da mi je nešto promaklo i za testise. Ja mislim da sa Pejom dečkom nešto debelo nije okej i ne znam da li je samo boravak ovde uticao na njega. Ena kad mu je odgovorila: ''Zašto si obukao tu košulju?'', kad se nisam srušila sa klupe - rekla je Milena.

- Vidim da menjaš mišljenje o Eni Čolić - rekao je Darko.

- Da, izgleda da se vraćam na staro i da ne volim žene braću. Tako slatke ženice uglavnom budu bube i džumare, nadam se da nije tako. Ona nema meru i kočnicu, sve što joj kažeš onda ode i prenese. Ukoliko se ova priča ispostavi kao tačna, biće mi sve jasno. Ova priča za Boru se već duže vreme provlači kroz kuću. Noćas joj je bilo bitno samo šta će reći Gastoz i Peja - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što je on potvrdio da je bio pored dok je bila intimna sa Đukićem, a potom demantovao sve ostale navode i njoj je samo to bitno - rekao je Darko.

- Gastoz se sinoć posprdao s njom, ali vidim da mu je posle bilo krivo. Jasno je da Ena spušta loptu, zato što se plaši. Ja njemu ne mogu da zamerim jer je toliko branio Enu i sukobljavao se sa Anđelom, a njoj mogu da zamerim jer ulazi u sukobe na taj način sa Gastozom kad zna da može sve o njoj da iznese. Sama je sebi skočila u stomak, dosta su je branili i sad nek je brani sama - rekla je Milena.

- Kakva ti je relacija sa Terzom? - upitao je Darko.

- Nikakva. Pao je na svim testovima i tu nema povratka. Ove godine je dokazao da je smrdibuba, on meni kaže: ''Izdala si me''. Ja ga izdala? Verujem koliko su me napolju razvlačili jer sam ga branila. Njegov nivo jesu Mrvice i tuturutu blokada. Ne može nijednu ribu da smuva. Pokušao je više puta da spusti loptu, ali ništa od toga - rekla je Milena.

- Da nije onaj video snimak prikazan na duši, da li bi rekla Sofiji šta ti sve leži na duši ili bi skupljala u sebi taj gnev? - upitao je Darko.

- Ja sam nju stvarno zavolela, ali negde kad sam nanjušila tu crtu samoživosti, nije mi se dopalo. Ja kada poludim, moram da sačekam da se iskuliram jer ti vratim deset puta gore kad sam u crvenom. Nervira me u gomilu nekih stvari i ona jako dobro kapira stvari, pa mogu nešto da joj pokažem očima. Shvatila sam da je vrlo inteligentna, ali mi se onda ne uklapa da ide sa Dačom i priča neke stvari i pokreće priču, a bila je nervozna i besna. Neke stvari je imala vremena da mi kaže, bila sam jako uvređena da se nije udostojila da mi priđe. Ja sam njoj zamerila hiljadu sitnica, ali ima malo tu žensku crticu. Kao da hoće da mi se dodvori, a Sandri neće naprimer. Ja sam njih stvarno zavolela, svaka je na svoj način. Ja volim što Sofija prihvata kritiku i vidim da ispravlja greške - rekla je Milena.

- Vrlo imaš izražene stavove o svim temama, ali izbegavaš da pričaš o peckanjima Gastoza i Karića. Ljudi očekuju da kažeš ko tu prvi provocira? - upitao je Darko.

- Od početka vidim da je to sudar titana, ali polako situacija odmiče kontroli. Doćiće situacija kada budem morala da progovorim. Ja njih dvojicu volim i ne želim da se zameram ni jednom ni drugom. Ja sam rekla da je Karić poentirao izborom Anđele za omiljenu i ja obožavam kod njega kad zaigra rijaliti. Ja najviše volim kad se njih dvojica peckaju i svađaju, ne dam ni na jednog i stvarno imam posebnu emociju prema obojici. Mnogo me nervira što ga ne vole jer je on osveženje Elite, a Karić je moj tip ljudi - rekla je Milena.

- Kako gledaš na to što iznose Mimas i Sanja? - upitao je Darko.

- Mimas verujem, shvatila sam davno da ona nešto zna. Sanja laže, ona je jedna obična vaška što buši mozak. Sve verujem Mimi, vidim da kad je Dača pomenuo restoran, ona ništa nije rekla. Odavno sam primetila da gori jer je nebitna, Marko je uveren da se on pita u njihovom odnosu, ali ga ona vrti oko malog prsta. Sanja je prevarantkinja i mufljuz, muljala je jer pored Marka i može da mulja - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić