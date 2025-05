Obelodanio sve!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Daču Virijevića koji je otkrio sve najveće tajne takmičara ''Elite 8''. On je ovim putem otkrio da li sumnja da je Sofija Janićijević trudna, a potom otkrio i sve o odnosu Luke Vujovića i Ene Čolić.

- Sada si mi u razgovoru pre nego što smo se uključili rekao da ti je vrlo čudan odnos Ene i Luke. Zbog čega? - upitao je Darko.

- Oboje počinju da lažinjaju. Ena je pokušala nešto da slaže da je Luka rekao da je ušao zbog nje, a to nije istina. Onda vidim da stalno Luka gleda Enu, ona mene drmne konstantno. Ja osećam da se Luki na početku sviđala Ena. Sve te njihove priče su meni čudne, ali iz pogleda njegovog vidim da se kaje zbog svađe s njom što misli i Ena. On je nju zvao za stolom da joj pokaže neki sto. Ena je meni rekla: ''Osvetiću mu se, biću s njegovim najvećim dušmaninom''. Zašto bi ti bila s nekim da bi vratila Luki?! Ja sam Enu uvek pitao, ona tvrdi da tu nikad nije ništa bila. S druge strane joj poverava salon, ona se ljuti zbog Aneli - rekao je Dača.

- Šta se dešava sa Sofijom i Terzom? - upitao je Darko.

- Pričamo stalno o Terzi, ali vidim da nju pogađaju neke stvari. Nju jesu pogađali klipovi sa Aleksandrom, se*s sa Kristinom i sve to. Pogađa je što on izda sve što mu ona kaže. Mislim da se emocije nisu ugasile, ali preovladava mržnja. On njoj stalno dobacuje - rekao je Dača.

- Koliko je muči pitanje da li je u drugom stanju? - upitao je Darko.

- Ona je meni pokazivala u garderoberu da joj je natekla jedna strana jajnika, ona mi pokaže stomak i izgledalo je kao da hoće da mi pokaže indirektno da je trudna. Kada sam malo bolje razmislio, pomislio sam na to. Od poslednjeg odnosa sa Terzom, ona nije dobila. Pitao sam je da li postoji mogućnosti, ona kaže ne i čak se naljutila što je pitam. Ja joj verujem, ona se plaši jer se ugojila. Osamdeset posto sam siguran da nije jer joj verujem, a dvadeset posto ne verujem jer postoji sumnja u meni - rekao je Dača.

- Kako ti deluje odnos Aneli i Luke? - upitao je Darko.

- Sada mi Aneli deluje iskreno. Katastrofa su mi, moram da ti otkrijem nešto ekskluzivno. Sandra je bila u kuhinji sa Milovanom, a pošto svi nagađamo da će Terza biti vođa, Luka je rekao Terzi: ''Uništiće je''. Iako ja imam sukob sa Aneli, ispravnija mi je, ali ovo je tražila - rekao je Dača.

Autor: N.Panić