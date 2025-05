On diktira ovaj rat, džoistik je u njegovim rukama: Jelena Ilić obelodanila sve detalje sukoba Ene i Gastoza, ovo misli o njima posle svega! (VIDEO)

Šok!

Jelena Ilić bila je poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a tom prilikom je govorila o aktuelnoj temi u Beloj kući - sukobu Nenada Marinkovića Gastoza i Ene Čolić.

- Šta je na tebe najviše očaralo ove nedelje? - upitao je Darko.

- Definitivno sukob Anđele, Gastoza i Ene Čolić. Svima nam je držao pažnju, komentarisala sam s ljudima da je ta tema u petak trajala četiri sata. Moram da priznam da sam se razočarala sinoć na nominacijama. Anđela je uvek koncizna i jasna, ali Gastoz je jednom rečenicom pokopao. Ona je od svega izvukla da je on demantovao jer je htela da izmanipuliše ljudima, a on je pustio. Htela je da se predstavi kao neko ko nema mrlju, a na kraju vidimo da ide u 7 ujutru kod nekog lika koji je na afteru još uvek. Mislim da je Anđeli u ovoj situaciji mnogo teže da balansira, a takođe mislim da Gastoz drži Enu u šaci. On je taj koji diktira i džoistik je u njenim rukama - rekla je Jelena.

- Opet primećujem netrpeljivost između tebe i Aleksandre, šta se tu dešava? - upitao je Darko.

- Ja nju ne primećujem poslednjih meseci, ali doduše ni ona mene. Ipak me na anketi navela da je iritiram jer treniram i mislim da je ljubomorna na neke moje osobine. Nešto joj smetam, a ne znam šta se dešava. Da li se miri sa Ivanom ili šta je posredi, nemam pojma - rekla je Jelena.

Autor: N.Panić