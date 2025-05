DOSTA JE ĆUTALA: Majka Stefani Grujić progovorila o prvom susretu nje i Goce Dujković, otkrila šta joj je zamerila i preko čega joj sigurno neće preći

Ne želi više to!

Majka Stefani Grujić, Nina gostovala je u emisiji "Pitam za druga". Ona je na samom početku emisije govorila o tome što majka Danijela Dujkovića Munjeza i dalje ne želi da prizna da je dete koje je Stefani dobila sa Munjezom, njen unuk.

- Imala sam maksimalno poštovanje, jer je ona Kostina baka, a ona je nagrdila Stefani kao nikoga. Mama Goca zna da Danijel prihvata dete, ali i ako mora DNK da se uradi, neka uradi. Ja sam prvi put bila povređena kada je mene Goca pozvala kada sam krenula po Stefani u porodilište. Stefani ni jednog trenutka nije htela da sakrije da je Danije otac deteta, ona je htela da sačeka da se završi Elita, pa sve. Kada se Stefani porodila morao je da bude NN, jer oni nisu bili zajedno tada, i on nije mogao da prizna dete, tačnije da on mora nakndano da se upiše. Mene je Goca tada nazvala, ja sam se obradovala, ja sam imala njen broj jer smo se mi čule prošle godine, i ona je mene nazvala ja sam bila srećna, pričala sam sve o bebi, a ona me je prekinula i rekla da je ništa ne zanima dok se ne uradi DNK, posle dva sata je meni njegova sestra poslala poruku i pitala me za dete i za Stefani. - pričala je Nina pa je dodala:

- Goca je gostovala kod vas, ali je lagala, govorila je da je zvala da se mi nismo javili, to je laž - rekla je Nina.

Nina je potom otkrila kako je izgledao prvi susret nje i Danijelove majke nakon što su postale bake:

- Mi smo se susrele u Šimanovcima, kada je bio Danijelov rođendan, ja sam donela neke kiflice koje sam se dogovorila sa njegovom sestrom, i tada sam srela Gocu, koja nije htela ni da mi se javi, nego je prišla ljutito pored mene, iako sam joj ja rekla dobar dana - rekla je Nina.

Nina je potom otkrila da ljubavni odnos Stefani i Danijela ne podržava, ali da podržava da budu u dobrom odnosu jer imaju dete:,

- Nisam za to da budu u vezi, ali onaj početak kada su bili drugari i razgovarli o Kosti takav treba da bude - rekla je Nina.

Autor: N.B.