Bez dlake na jeziku!

U emisiju ''Pitam za druga'' se putem telefonskog uključenja oglasio i Filip Đukić, koji je odgovorio na navode aktuelnog učesnika Elite, Luke Vujovića da je bio intiman sa Enom Čolić u prisustvu Nenada Marinkovića Gastoza.

Filip je negirao navode da je bio u vezi sa Enom Čolić, pa je potom priznao šta se među njima desilo.

- Ona je rekla da smo bili u vezi, ali nismo. Nisu bile u pitanju nikakve trojke u pitanju. Nije bio grupnjak u pitanju. Staću u njenu odbranu, jer nije bio grupnjak. Neko je spavao u mojoj spavaćoj sobi, on je spavao. Ena i ja smo bili u drugom delu, nas dvoje nismo obraćali pažnju na to. Da se desilo, desilo se, to je istina.

Filip je istakao da nema informaciju da je Čolićeva bila sa Gastozom i Borom Santanom.

- Ja nemam informaciju da je bila sa njima. Verujem da ništa nije bilo, zaista. Znao bih da je nešto tu bilo. Meni je samo bilo glupo jer je rekla da to sa mnom nije bilo za ponos, jer je nakon toga rekla da smo bili u vezi. Ili nije za ponos, ili smo bili u vezi. Na meni je da negiram da smo imali nešto više od onoga što je bilo.

Autor: S.Z.