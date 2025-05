POMIRENJE NA POMOLU? Ena i Peja idu u izolaciju, on odlučio da raščivijaju sve! (VIDEO)

Da li će ljubav pobediti?

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč ovonedeljnom vođi Borislavu Terziću Terzi kako bi saopštio koga će od svojih takmičara poslati u sobu za izolaciju.

- Sofi i Mateja, Dragana i Matora, Kačavenda i Uroš, Bebica i Aleksandra, Ena i Peja, Mrvica i Gruja, neka ustane i Sofija, Sandra i Milovan - rekao je Terza, a onda počeo da spušta jednu po jednu osobu i na kraju saopštio ko su potrčci.

- Ove nedelje će da idu Ena i Peja. Pošto ništa nije ispričano i ova priča nema ni početak, ni kraj. Ja sam ih prošli put poslao i pomirio i imaju sad sedam dana - rekao je Terza.

- Prvi put kad nas je stavio psojio nas je, a mislim da će izolacija biti test i da se ispričamo. Slažem se da treba da se reše neke stvari, ne očekujem da ćemo da se pomirimo, ali da rešimo neke stvari - pričao je Peja.

- Ja ovo nisam očekivala. Rekla sam da ne mogu da verujem da će Terza danas tako da me izda. Peja bar nije rekao da mu ja nisam niko. On ni ne priča o meni, što je još gore nego da me pljuje. Drago mi je da on nije otišao sa nekim drugim - dodala je Ena.

Autor: A. Nikolić