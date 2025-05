BUKTI RAT GASTOZA I ENE: Iz petnih žila urlaju i prozivaju se kao nikad, ona pokušava da se opere od VRELE AKCIJE sa Filipom pored njega! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu oko sukoba Nenada Marinkovića Gastoza i Ene Čolić, gde je on

- Ena, kako reaguješ na to da svi ispiraju usta tobom i načinom na koji si reagovala kad je Gastoz navodno demantovao šest aftera, a rekao kako si potvrdila? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sam se zahvalila jer šta god da je rekao verovalo bi mu se. To nije istina, ja sam bila obučena kompletno. Nisam znala gde dolazim, legla sam pored njega i zaspala. Ja neću više da se ponavljam i da se blamiram. Ko želi da mi veruje, neka mi veruje. Moji prijatelji znaju kakva sam, ovo je laž - govorila je Ena.

- Anđela osudila si Luku kad je pričao, a kako sad reaguješ kad je ovo ispričao? - upitao je voditelj.

- U petak on nju jeste bocnuo da bi zaštitio mene - rekla je Anđela, ali ju je Ena prekinula.

- To nije istina. Ja sam ovde devbojka koja se blati - dodala je Ena.

- A šta je Anđela? Stablo? Kamen? Ko te j*be. Ako ja lažem, Filip ne laže - poručio je Gastoz.

- Kad je meni stigla poruka da moram kući da idem Filip je Gastoza jedva probudio i jedva je ušao u kola. Ja sa Filipom ništa tu noć nisam imala. Mene Bora u životu nije dodirnuo, Gastoz me nikad nije muvao, nikad me nije cimao niti slao neke vatre i imali smo drugarski odnos. Ovo nisam očekivala i znam da bi mu svi verovali. Ja Gastozu nikad nisam prišla. Rekla sam 600 puta da nisam imala s*ks - pričala je Ena Čolić.

- Svaki put kad je rekla nešto Anđeli ja sam dodavao. Ja sam rekao kako i jeste, ljudi su skapirali da ste imali s*ks pored mene. Probudili ste me, pogledali smo se. Ti si slagala mesto, želju da me probudite. Ako se ja budim tako što si ti na njemu, daj Bože da me svi tako bude. Ena, bila si na Filipu i to nije ništa strašno, bio ti je partner. Ena Čolić je bila na Filipu Đukiću kad sam se ja probudio, gde je moj blam? Nisam preuveličavao i rekao sam kako jeste - pričao je Gastoz.

- Gastoz je slagao da smo imali šest aftera, a da ne bi ispao totalni lažov morao je da izmisli ovakve detalje. Filip je spavao sa 100.000 riba i baš se seća tog momenta sa Enom Čolić - rekla je Ena.

- Pa nisi valjda bila jenda od 100.000? - pitala je Anđela.

- Ja više ne moram da pričam - dodao je Gastoz.

- Pošto mi ništa nije bitno kunem se u svoj fizički izgled da je ovo laž, a vi se kunite u decu. Sigurna sam bila da Filip ne bi ovako nešto rekao, nego smo se lepo družili. Ovo je sramota jedog šmekera Filipa i jednog Gastoza - poručila je Ena Čolić.

- Ja sam samo pokušao da te zaustavim da pričaš o mojoj devojci, ali si se k*rčima, pa evo ti ga na! Anđelu si stavljala u ramove za kraljevske slike, a kakvo mišljenje imaš o njoj. Ponos te je us*ao, od želje da budeš prebitna postala si nebitna. Mogla si da se izviniš i kažeš da ti je izletelo, a meni da se k*rčiš ne možeš. Ti se meno gadiš, pa nastavi. Ja sam te samo bocnuo da ne radiš neke stvari mojoj devojci, a ti si ispala kreten i rekla sve. Ja te nisam blatio nego rekao kako jeste - pričao je Gastoz.

- Moji mama i tata znaju kakva sam ja - dodala je Ena.

- Mnogi smatraju da znaju svoju decu poznaju dok ne uđu u rijaliti. Kakva si ti konzerva? bila si otvorena konzerva tad - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić