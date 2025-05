ONI SU GA NAJVIŠE RAZOČARALI: Terza poslao Sofiju u odabrane, a onda otkrio preko čega joj ne prelazi (VIDEO)

Nerealno!

Bora Terzić Terza je krenuo da navodi osobe koje su ga razočarale:

- Marko i Sanja su me razočarali zbog priče o meni i oni to znaju. Luka i Aneli ja sam njih savetovao a oni su mi rekli da se ja ne mešam u njihov odnos. Teodra je peta, ona mi jedno pokazuje, drugo radi. Sofija, bili smo zajedno a ona mi je to uradila. Aleksandra me je razučarala jer mi je uradila na dete, rekla mi je da ga nikada više neću videti. Dača je broj osam, jer pokušava da mi pravi spletke - rekao je Terua.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.