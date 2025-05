Prvo oglašavanje Jovane Šmizle: Otkrila sve detalje hapšenja, pa priznala da li je u drugom stanju, zbog toga najavila tužbe! (VIDEO)

Voditelji Panda i Joca Novinar su u emisiji "Pitam za druga" ugostili Jovanu Novakov Šmizlu.

Jovana Novakov Šmizla progovorila je o hapšenju koje je nedavno zadesilo, ali i o potencijalnoj trudnoći.

- Ja sam operisana od politike nisam znala da su protesti. Oni su rekli da su imali minut ćutanja, a to je trajalo duže. Ja sam stajala u redu u semaforu, a nama su rekli da je udes. Ja sam htela preko ostrva da pređem ali mi je auto nizak i onda sam prošla pored taksiste. Zaustavio me jedan policajac i ja sam diktirala podatke, onda je drugi krenuo da me izvlači kroz auto i počeo je da me vređa. Udario me zato imam čvorugu i modrice. Šutirali su me i ugruvali celu. A ovo što me je šutuo u stomak a ne zna da li sam trudna to ćemo tek na sudu. Stavili su mi i dva para lisica. Bila sam u pritvoru 48 sati, ali sam sredila da izađem ranije. Dao je izjavu svoju u novinama, ali je malo pogrešio nije dobre podatke iskopao, a za to ćemo tek na sudu. Ja sam i na*komanka i ku*vetina legitimno, ali i da sam ubila ljude niko nema pravo da me bije. U svakom slučaju oslobodili su me 30 dana - rekla je Šmizla.

- Imaš li neke sumnje da si trudna? - pitao je Panda.

- Radimo na tome. Imam nenormalne bolove u stomaku od tada. Svakako se nadam da nisam bila trudna. Nisam još otišla kod lekara, jer ako bih saznala da sam trudna ne bih sačekala ni sud - rekla je Šmizla.

U video - prilogu detaljnije.

Autor: A.Anđić