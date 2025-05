Voditelji Panda i Joca Novinar su u emisiji "Pitam za druga" uključili oca Luke Vujovića, Nikolu.

Nakon direktnih obraćanja Luke Vujovića svome ocu, kako bi odbranio svoju vezu sa Aneli Ahmić, oglasio se Nikola Vujović Baja i objasnio da li je došlo do promenene mišljenja i njegove podrške.

- Ja sam još u Španiji, nisam se vratio. Ja kupujem stan, ustavri menjam kuću za stan. Hoćemo u Barseloni da uzmemo. Mislio sam da će o i Sandra da uplove u te vode, ja sam to podržavao, ali izgleda da nema od toga ništa. Bio sam izričit da se ne razvodi od prve supruge, pa se on razveo. Bio sam izričit da se ne druži sa tim drugarima, pa je otišao na 8 godina tamo gde je otišao. Ja to ne podržava i mene to ne interesuje. Kod mene je dobrodošao moj sin i prva snajka i unuk. Ako se pomire on i Sandra ja ih čekam. Njihovo je da budu zajedno i srećni - rekao je Baja.

Tokom sinoćne emisije "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem Aneli Ahmić, devojka njegovog sina Luke radila se test trudnoće, a Baja je danas prokomentarisao kako se oseća povodom toga:

- Kako ja da se osećam. Nisam gledao ali mi šalju na telefon. Video sam da Luka kaže Kariću da je dobila, a ona kaže nekom da je dobila. Ona ima spiralu, pa rade test. To je moj sin za koga bih sve u životu dao. Meni ne leže njih dvoje. Želim im svu sreću, nek nastave dalje. Čuo sam kad je rekao Sandri da radi i da je na poslu. Čuo sam danas da psuje Biljanu, nju psuje a mene ne sme jer me poštuje. Imam ja još ključeva pa ću napisati "Aneli". Kakav stan za nju?! Video sam da je i Sandra rekla da neće da prima poklone, ja to sve poštujem. Ako je on sa Aneli šta ja imam sa tim. Ja sam sa Lukom prošao dvadeset Aneli. Ja sam ih imao tu i dočekao i vodio i odvodio. Dođe jednu noć i već ima osećaj da je trudna. - rekao je Baja.

Zatim se osvrnuo na njegovo celokupno učestvovanje u rijalitiju:

- Vidim da mu ide od ruke. Ne bih voleo da se uhvati toga, ali ja ću podržati svaku njegovu odluku. Voleo bih da dođe ovde i nastavio ovo što ja imam, ali je njegova stvar da li hoće ili neće. Ne verujem da ću se više oglašavati - završio je Baja.

U video - prilogu detaljnije.

Autor: A.Anđić