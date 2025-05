ŠOK: Šmizla raskrinkala Enu Čolić i Gastoza, pa dokrajčila Teodoru Delić zajedno sa njenom drugaricom: Sa kim je bila u gru*njaku ili nasamo? (VIDEO)

Voditelji Panda i Joca Novinar su u emisiji "Pitam za druga" ugostili Jovanu Novakov Šmizlu, Stefana Numerologa i Bojanu, drugaricu Teodore Delić.

Šmizlo, da li misliš da su Ena i Gastoz bili zajedno?

- Nenad je lajsnica i on to ne krije da voli žene. Ako je završavala kod njega u stanu sigurno je morala da završi sa njim. Koliko sam skapirala da mu ona nije drugarica. Njegove drugarice znam i on sa drugarica ne završava. Znam koga je dovodio dok smo živeli zajedno. Imao je svoju sobu i ja svoju. Znam da je prošlo mnogo devojaka. Moćda neće da povredi Anđelu - rekla je Šmizla.

Je l' ima još neka devojka sa kojom je bio iz kuće?

- Ne znam, Bojana šta ti misliš? - pitala je Šmizla.

- Bile smo baš dobre. Čula sam nešto da su bili zajedno. Ne bi me čudilo. Ne mogu da garantujem. Nisam sigurna, sve je moguće - rekla je Bojana.

- Je l' pričamo nasamo ili u grupnjaku? - pitala je Šmizla.

- Kada je živela sa Minjom da li znaš ko je bio u stanu? - pitala je Šmizla.

- Ne. To mi je verovatno prećutala - rekla je Bojana.

U video - prilogu detaljnije.

Autor: A.Anđić