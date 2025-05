Na korak do pomirenja: Ena i Peja jedno drugom priznali da se vole najviše na svetu! (VIDEO)

Da li će preći preko svih problema?

Ena Čolić odlučila je da kaže Jovanu Pejiću Peji sve što joj leži na duši kad je njihov odnos u pitanju.

- Za šta će da te bude blam? - pitala je Ena.

- Što sam te gađao metlom. Svađe nisu bile toliko gadne - dodao je Peja.

- Pa da, nisu kao Aneline i Lukine - nastavila je Ena.

- Ja nisam u fazonu da se svađam - rekao je Peja.

- Ja se napolju nikad ne svađam. Ja sam tebe zavolela, a ne dobijam ono što sam htela. Ja mislim da ja iz tebe izvlačim dobro - nastavila je Čolićeva.

- Ti iz mene izvlačiš loše - rekao je Jovan.

- Je l' ti žao? - pitala je Ena.

- Nikad više nam odnos neće biti isti kao što je bio - dodao je Peja.

- Naš odnos ne treba da bude isti, nego da verujemo jedno drugome jednog dana. Da li ti je žao što si dao pristup sebi? - pitala je Ena.

- Nikad mi ni za šta nije žao, sve što sam radio radio sam jer sam hteo - odgovorio je Peja.

- Neću da budem sa tobom ovde. Želim, nedostaješ mi mnogo, ali to nije dobro za nas, a ja hoću nas - dodala je Ena.

- Užas su ti postupci. Ti si mnogo drugačiji lik, poznajem te. Nikad nisi prva krenula da pričaš - rekao je on.

- Šta da kažem? Volim te najviše, iskreno ti kažem. Ja tebe razumem skroz, ne odgovaraju ti mnoge stvari. Moje iskreno mišljenje je kad bi sad hteo da se pomirimo ja bih volela sa tobom da se zagrlim, baš bih volela, ali da to niko ne vidi... Pošto svi vide, ja to onda neću. Neću ovde da se pomirim sa tobom i da se ponižavam. Kad izađemo odavde samo ću da razmišljam da li ćeš da se javiš, jer ja tebi sigurno neću. Bojim se kad se napolju budemo videli reći ćeš mi da sam folirant jer me nisi upoznao kao ovde, jer napolju nisam ovakva - nastavila je ona.

- Nije da ja tebe ne volim, nego sam se više bazirao na sebe nego na tebe, a pre sam više bio baziran na tebe. Ne želim da se dovodim u situacije ovde da se nerviram i da se kidam - rekao je Peja.

- Ne pričam za ovde, pitam te da li me voliš? - pitala je ona.

- Imam emocije, iste kao što si i ti rekla - dodao je on.

Autor: A. Nikolić