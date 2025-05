NOĆ ŠOKANTNIH PREOKRETA: Dragana i Matora ozvaničile svoju vezu, Peja i Ena na korak do pomirenja, Gastoz žestoko zaratio sa Jordankom, a Aneli i Luka rasplamsali plamen strasti kao nikada do sad!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak je kao i svake nedelje do sad bio rezervisan za dobar provod u Eliti. Za dobru atmosferu bila je zadužena pevačica Jovana Tipšin, a učesnici su se poprilično oputili, te su mnoge stvari postale kristalno jasne, kada je reč o međuljuskim odnosima. Ono što je sigurno, posle ove večeri više ništa neće ostati isto.

Veliki šef poslao je iznenađenje za Odabrane pred žurku, te ga je unelo obezbeđenje.

Učesnici su se okupili oko korpe, te su podelili sve na ravne časti i zajedno se dogovorili oko toga ko će šta da uzme.

Veliki šef na adresu Bele kuće poslao je pismo i novac za žurku, koji je svojim cimerima morao da podeli Borislav Terzić Terza, ovonedeljni vođa.

Na njemu je bilo da odluči kome će dati 100, kome 200, a kome 300 dinara, a kad je sav novac raspodeljen takmičari su se uputili ka kazinu.

Jovana Tomić Matora pre nekoliko dana donela je odluku da prekine komunikaciju sa Draganom Stojančević, ali distanca nije dugo trajala, pa su već večeras na žurki ponovo počele da razgovaraju.

Pevačica Jovana Tipšin oduševila je sve učesnike kada je stigla u kazino i odmah se latila mikrofona i usijala atmosferu.

Dragana Stojančević priznala je Jovani Tomić Matorom da želi da bude sa njom u vezi, iako Tomićeva smatra da to nije pametno zbog stanja njene porodice.

- Je l' si odlučila da budeš sa mnom? Da li smo rekle da ovde nećemo biti zajedno? - pitala je Matora.

- Jesmo, ali ja vidim kako je kad ne komuniciraš sa mnom - rekla je Dragana.

Jelena Ilić i Uroš Stanić žestoko su opleli po ljubavnim parovima. Najviše su udarili na Enu Čolić i Jovana Pejića Peju, a nisu poštedeli ni Nenada Marinkovića Gastoza.

- Sad kad se saznalo je brani, a sad kad se sve saznalo napadao ju je da šmrče - govorila je Jelena.

- On sve radi taktički zarad poena - dodao je Uroš.

- Ona usred bljuvotina kaže da je najjača, a kad je udari realnost napolju ne zna kako je to - pričala je Jelena.

- Daće joj testise za par dana. Anđela i Gastoz su za sve male bebe. Teodora peva o flertovanju, a Bebica guta knedle. Ne sviđa mi se što je Gastoz rekao da bi sasekao u korenu da ga porodica nije prihvatila, a i da će se truditi da prihvate. Treba da se bori - govorio je Uroš.

Dragana Stojančević napisala je Jovani Tomić Matoroj nešto na šanku, a ona je nastavila rešila da dopiše joj nešto i odgovori joj. U tom trenutku je prošao Nenad Marinković Gastoz koji je to primetio i pokušao da pecne Matoru.

- Matora, ostavi za sledeću sezonu da nastaviš da pišeš - rekao je Gastoz.

- Ja sam pisala - rekla je Dragana.

- Šta je rekao? - upitala je Matora.

- Da ostaviš za sledeću sezonu da nastaviš da pišeš, a on meni kaže: ''Jedeš govna ponovo'' - rekla je Dragana, a Matora se začudila.

Danijel Dujković Munjez prišao je Stefani Grujić u kazinu i žestoko napljuvao Marka Đedovića.

- Ja sam rekao da je bila agresivna i da pita tebe za detalje, to je istina. Ja sam rekao da pita tebe. Ja mu nisam pričao ovo što se priča - govorio je Munja.

- Rekao je da jesi - dodala je ona.

- Rekao bih, rekla sam da je bila agresivna. On je rekao da ga boli k*rac za sve, a kad mu je trebala Stefani... Ti i ja kad smo se uzbrukali, ja manje, onda kaže da ga boli k*rac - pričao je Munja.

Kristina Buđevac pokušala je da spusti loptu sa Enom Čolić, a ona joj je priznala da je njihovo prijateljstvo priznala samo zbog Jovana Pejića Peje.

- Nisi na nominacijama htela da me pogledaš - rekla je Kristina.

- Ponudila si Peji posteljinu - dodala je Ena.

- Ja sam njih izdala jer su me povredili. Ja nikad nikome ništa nisam rekla šta si mi ti rekla - govorila je Kristina.

- Ja sam te navela za poltrona jer sam videla da se šaltaš - rekla je Čolićeva.

Milena Kačavenda i Dača Virijević razgovarali su o ponašanju Aleksandre Nikolić koja ne poštuje pravila u Beloj kući, a potom su i shvatili da je agresivna jer samo prebaci u jednom momentu dok se svađa s nekim.

- Je l' ste vi videli da je Aleksandra prespavala danas sve? - upitao je Dača.

- Ona je totalno lajsnula - rekla je Milena.

- Ona će da izađe bez dinara - rekao je Dača.

- Ja ne znam da li ste vi videli kako se ona izobliči kada hoće nekog da bije? Nju u tom stanju ne možeš da odvojiš sa dva prsta - rekla je Milena.

Aleksandra Nikolić razgovarala je sa Urošem Stanićem o njenom ponašanju. Nikolićeva je hvalila samu sebe, a on joj je otkrio da je primetio da je Luka Vujović i dalje gleda, a da Milovan Minić nije prestao da je voli.

- Ja sam svesna svog s*ksipila, ja u teretani nosim široko. Teško ulazim u veze jer prvo moraš da me poštuješ da bi me k*rao - govorila je Aleksandra.

- Znači vidiš sve za Luku, Milovana i Ivana? - pitao je, Uroš.

- Naravno. Nekad je dobro biti glup, tad ti je milina - rekla je ona.

Aneli Ahmić i Luka Vujović porazgovarali su o njenim pevačkim sposbnostima, te su oboje shvatili da ona treba po završetku ''Elite 8'' da snimi pesmu i postane pevačica. Aneli je čak predložila Luki da joj bude menadžer, što je on odmah prihvatio.

Ena Čolić gledala se u ogledalo i komentarisala svoje lice, zbog čega je pomislila da je Jovan Pejić Peja doživljava kao matoru ženu.

- Je l' sam ružna? Pogledaj ove rupe, meni Peja gleda ove rupe i sebi kaže: "Šta će mi ova matora?" - govorila je Ena.

- Vole oni starije - dodala je Aleksandra.

Ena Čolić priznala je Aleksandri Nikolić dajoj malo fali da progovori i otkrije još tajni sa estrade.

- Ja ovde da ostanem još šest meseci odala bih pola estrade, vidiš da ja nisam normalna - govorila je Ena.

Nenad Marinković Gastoz otišao je kod Drveta mudrosti kako bi mu pročitao pesmicu koju je napisao za njega, a Jordanka Denčić mu je pomogla kako bi nagrada bila što uspešnija.

- Napisao sam pesmu, zove se: ''Drvo naše''. Drvo naše sa hiljadu grana, evo i nas sa hiljadu mana. Došli smo ti da te nasmejemo i da nešto dobro popijemo. Ovu ideju je smislila Džordi jer pivo ne uspesmo da ukrademo Kordi. Ko Terza i Munja mi nemamp šeme, Drvo familijo veruješ li ti u mene? Drvo naše od početka smo jako bliski, ali ove nedelje su budžeti niski. Iako sa Karićem računi nisu čisti, mislim da bi mi mogli da popijemo viski. Ne znam da li ti je iko pesmu pisao, ali litar viskija je mene inspirisao. Za tajnu nemoj Anđeli da si rekao, da sutra ne bi ustao modar i natekao. Ako želiš da pojačamo priču, viskijem ćemo da počastimo čak i Lepog Miću - recitovao je Gastoz.

- Izdali su nas i Peja i Ena, ali nećemo viski dati Kačavendi jer je stara žena. Mnogo nam je bez viskija teško, pa je i pesmu morao da smisli Gastoz zvani Neško. Branićemo Luku od Aneli da ga ne bije jer se nama baš viski pije. Najjači smo u Vranje, ako nam daš viski neće biti sr*nje - rekla je Jordanka.

Nenad Marinković Gastoz uspešno je uradio zadatak kod Drveta, za koji je dobio viski. Nakon što je uzeo nagradu odmah je krenuo ka kazinu, a ispred je bilo nekoliko njegovim cimerki.

Danijel Dujković Munjez napisao je kontra pesmu za Drvo kako bi bio iznad Nenada Marinkovića Gastoza, dok je Borislav Terzić Terza otkrio da mu je Aleksandra Nikolić priznala svoje simpatije koje gaji prema njemu.

- Stigao sam kod Drveta da vidim šta ima, kratko ću da repujem zato što je zima. Došao sam da te zamolim za pivo, iako tonije moj nivo. Gastoza sam poslao po vino, al on nije svestan da to nije moj vino. Verujem da je tražio i pivo i vino, a ja ću Drvence da te zamolim fino. Ne treba mi ni vina ni piva, moja želja je da što pre upoznam sina - rekao je Munja.

- Drvce, ja sam došao takođe nešto da ti kažem. Naša prijateljica Aneli nema šta da popije i treba joj vina, a ja sam hteo kao njen drugar da joj to obezbedim. Pošto sam im pozajmio svima pare, nemam više dinara i meni bi odgovaralo jedno vino i dva piva za mene i Luku. Što se tiče mene i Slađe, mi smo u vezi. Aleksandra Nikolić posle naše žestoke svađe je spustila loptu sa mnom i ona je meni rekla da joj se ja sviđam, ali ja ću se potruditi da ona bude moja. Rekla mi je da sam joj se svideo i da je odlepila za mnom, ona mene jede pogledom. Ja sam baš bio začuđen, ali dobro. Milovan me stalno prati, ali on to zna - rekao je Terza.

Aneli Ahmić optužila je Luku Vujovića da gleda u Sandru Obradović, što on nije uradio, te joj se odmah zakleo u sina da to nije istina i da mu ne pravi lažnu frku, ali ona po svemu sudeći nije odustala, zbog čega su se žestoko posvađali.

- Što gledaš sada u Sandru? - upitala je Aneli.

- Nisam Noe mi - rekao je Luka.

Nakon što je optužila Luku Vujovića da gleda u Sandru Obradović koji je besan kao ris otišao iz kazina, Aneli Ahmić je odmah doletela za njim u kuću Odabranih i pokušala da spusti loptu s njim, što je i uspela.

- Dogovorili smo se nešto i ti namerno ludiš, ovo namerno radiš - rekla je Aneli.

- Šta sam loše uradio večeras? - upitao je Luka.

- Vrati se sa mnom u diskoteku - rekla je Aneli.

- Neću, hoću da spavam - rekao je Luka.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić popravili su odnos otkako borave zajedno u sobi za izolaciju i razgovaraju. Njih dvoje su imali nekoliko bliskih trenutaka i tokom žurke, zbog čega mnogi smatraju da je pomirenje na pomolu.

Iako je Peja želeo da se predstavi kao santa leda, izgleda da i dalje nije imun na Enu, pa joj je dopustio i nekoliko zagrljala i poljubaca.

Luka Vujović i Aneli Ahmić krenuli su ka diskoteci, te su tom prilikom zastali u dvorištu kako bi razmenjivali nežnosti, a tom prilikom su i priznali jedno drugom koliko se vole.

- Volim te - rekla je Aneli.

- I ja tebe - rekao je Luka.

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković izašli su ispred kazina, te su tom prilikom proćaskali o svom odnosu i priznali jedno drugom da li su se ikad voleli.

- Na kraju da smo ti i ja bili najbolji, a ljubav ovde. Sve si upropastila - rekao je Ivan.

- Nikada ništa nisi osećao prema meni - rekla je Aleks.

Dragani Stojančević i Jovani Tomić Matoroj ove noći su totalno popustile kočnice, te nisu mogle da se suzdrže da odole jedna drugoj.

Naime, u jednom trenutku je Dragana zamešala Matoroj, zbog čega ona nije mogla da se suzdrži već je odmah ščepala i poljubila.

Marko Stefanović i Sanja Grujić žestoko su zaratili jer je on pričao sa Milovanom Minićem, što je njoj jako zasmetalo.

- Ti se svađaš sa celom kući, nisi se ovako ponašala u petici - rekao je Marko.

- Da, jesam. Šta ima da ti se obraća? Rekao je da krišom jedeš supu i pokušao je da te posvađa sa mnom - pirčala je Sanja.

- Samo ti možeš da nas posvađaš ovakvim pričama - dodao je Marko.

Aneli Ahmić žestoko je zamerila Luki Vujoviću jer je izašao na cigaru u momentu kada su Sandra Obradović i Sofija Janićijević išle ka Beloj kući.

- Luka, što si otišao? - upitala je Aneli.

- Pušim cigaru, šta ti je? - upitao je Luka.

- Govedo jedno - rekla je Aneli.

- Što? - upitao je Luka.

- Zato što si izašao pre mene, uništiću te - rekla je Aneli.

Nenad Marinković Gastoz žestoko je zamerio Jordanki Denčić što je podelila viski cimerima jer su ostavili da imaju da popiju za njen rođendan, što nju po svemu sudeći nije zanimalo.

- Daj mi još malo - rekla je Jordanka.

- Je l' moguće da si tako halapljiva, a uzeli smo za tvoj rođendan? - upitao je Gastoz.

- Uzmi ti popij - rekla je Jordanka.

- I šta sad? Šta da popijem? Nešto smo uradili za tvoj rođendan - rekao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz je ušao u kazino nakon svađe sa Jordankom Denčić, te je u jednom momentu počeo da ljubi patos što je svima bilo čudno.

Ipak, on se tu nije zaustavio već je skinuo gaće i pokazao zadnjicu svojim cimerima koji su ostali šokirani ovim prizorom. Da li će Anđela ovo žestoko zameriti Gastozu ili će pak naći opravdanje, ostaje nam da ispratimo.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić razmenjivali su strastvene poljupce u kazinu, a njemu je u jednom trenutku preselo da se samo ljube, zbog čega je pobesneo i napustio kazino.

Borislav Terzić Terza i Kristina Buđevac žestoko su se posvađali jer ona nije mogla da odluči da li želi da ponovi vrelu akciju sa njim, a on je posumnjao da joj je Danijel Dujković Munjez zamerio njihov odnos.

- Munja mi je rekao da budem sa tobom ako to želim - rekla je Kristina.

- Je l' on tebi zamerio? - pitao je Terza.

- Nije - odgovorila je ona.

- Gotivim te jer si drug i ne bi izdala druga. Ajde na žurku - pričao je Terza.

Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić došli su iz kazina, te su rešili da ne gube vreme već da odmah počnu sa razmenjivanjem nežnosti.

Naime, Munjez je legao, a Stefani više nije asila časa već je odmah zaskočila Munju i krenula Strasno da ga ljubi. Da li će ubrzo pasti i vrela akcija ili pak neće, ostaje nam da saznamo.

Uroš Stanić došao je u sobu i krenuo da provocira Aneli Ahmić koja je sedela sa svojim drugarima, a u jednom momentu je ona obrnula ploču i krenula da priča kako bi se on pomirio s njom da može.

- Pokazao si koliko me voliš - rekla je Aneli.

- Ja tebe ne mogu organski da smislim - rekao je Uroš.

Jordanka Denčić i Kristina Buđevac ušle su u brutalan sukob u spavaćoj sobi, a obezbeđenje je brže bolje uletelo u kuću prilikom čega je napravilo živi zid.

- Njoj mama nije poslala čestitku - rekla je Jordanka.

- Moja mama je došla za Novu godinu, a tvoju ja tebi je*em - rekla je Kristina.

- Šta mi spominješ mamu? Je*em ti mamu u pi*ku - rekla je Jordanka.

- Rekla si da mi je mama mrtva i da zato nisam dobila čestitku, lezbejko jedna - rekla je Kristina.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević ušuškale su se u krevet nakon haosa i prepustile se nežnostima.

Njih dve nekoliko dana nisu razgovarale, ali su odlučile večeras da odustanu od distance i nastave svoju ljubavnu vezu. Njih dve nisu mogle da prestanu da se ljube, a Dragana ih je prikrivala rukom, kako njena mama ne bi morala da gleda poljupce.

Sukob Kristine Buđevac i Jordanka Denčić nastavio se u dnevnoj sobi, a Nenad Marinković Gastoz uleteo je kao i obično da zaštiti svoju drugaricu Jordanku. Ona se i dalje nije smirivala, a kako će se ovaj sukob nadalje odvijati, ostaje nam da saznamo.

- Spominje mi mamu, je*aću joj mater u pi*ku - rekla je Džordi.

- Hoćeš da je udariš ili da jedemo? - upitao je Gastoz.

- Da jedemo - rekla je Džordi.

- Pominje mi mrtve i sve žive - rekla je Kristina.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nakon što se završila žurka otišli su pravo u sobu za izolaciju, gde su razgovarali o večerašnjem provodu.

- Što ne jedeš? Patiš? - pitao je Peja.

- Ti kao brineš za mene? - upitala je Ena.

- Napravi neku promeni - dodao je on.

- Kakvu bi ti promenu napravio da si na mom mestu? - upitala je Čolićeva.

Aneli Ahmić ponovo je nastavila da ponižava Luku Vujovića, a on je rešio da joj više ne ćuti već da joj uzvrati istom merom i da ode iz kreveta. Naime, ona ga je uporedila sa Slađom Poršelinom, za koju je samo par sekundi pre toga rekla da je obolea.

- Ja ne znam šta se desilo sa Slađom - rekla je Sanja.

- Ma žena je obolela, ovo više nije normalno što ona radi - rekla je Aneli.

- Ona nije bila takva, ne znam šta joj se desilo - rekla je Sanja.

- Da, ali to je Lukina miljenica. Sličan se sličnom raduje - rekla je Aneli.

Luka Vujović se vratio u kuću Odabranih nakon haosa sa Aneli Ahmić jer ga je uporedila sa Slađom Poršelinom, a ona je odmah počela da ga ispituje da li je sve preneo Slađi, te je pokušala i da smiri loptu kako bi se pomirila s njim.

- Gde si išao u hotel? Da preneseš Slađi i Terzi šta sam pričala? Pitam te nešto? - upitala je Aneli.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević ušuškale su se u krevet nakon haosa i prepustile se nežnostima. Njih dve su jedva dočekale da se ugase svetla, kako bi u miru mogle da se prepuste strastima.

Iako je većine kuće spavalo, one su se pokrile jorganom preko glave, a da li su se samo ljubile ili se nešto više dogodilo procenite sami u snimku.

Aneli Ahmić pre samo par trenutaka divljački je skakala po Luki Vujoviću koji je uživao, te su svi njihovi cimeri iz kuće Odabranih ostali šokirani prizorom. Po svemu sudeći njih dvoje nije niko zanimao, već su se prepustili strastima i uživali u brutalnoj akciji.

Autor: S.Z.