Ne dopada joj se njena lakovernost!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su Vanju Živić, bivšu učesnicu ''Elite 7''.

Ona je na samom početku emisije prokomentarisala emitivne izbore Jovane Tomić Matore.

Kakva je Matora, vi ste odrasle u iston kraju?

- Jovan je identična sada, kao što je nekad bila. Ona traži ljubav, koju nikad ne dobije. Pokušava da udovoljava devojkama, kako bi ih pridobila. Što se tiče rijalitija, devojke se kače za nju zarad opstanka. Ja sa rekla da bih je vezala i držala godinu dana tako, kako bi se ona osvestila. Nju ništa nije opametilo. Nakon Anite je usledila Stefani, a sad Dragana. Nije mi jasno dokle će to njeno ponašanje trajati. Ona se preda, ali je zapravo jedna nesrećna devojka. Jedanaest godina je u rijalitiju, nije se naučila nekim stvarima, a napolju ne zna da funkcioniše. Ona je naslednica Lepog Miće, ja verujem u to. Devojkama koje su sa njom u rijalitiju ništa ne manjka, kad se rijaliti završi, one odu zbog nje.

Kako ti je izgledalo Draganino ponašanje, kad joj je za Uskrs čestitka od njene mame?

- Smešno. Onoga nema ni u ''Dinastiji''. Opet je sve isto, već viđeno. Te devojke sve znaju dobro šta rade. Matora će opet biti povređena i izigrana. Kod Matore im je najlakšen da se skuće. Ona ih izvede, opremi, kuva, sprema, one sve to žele. Ja Matoru gotivi, dobre smo, ali ispada ovca. Nije mi jasno da je toliko glupa, ne znam šta se sa njom dešava, iskreno. Uvek one odjednom postanu bise**ualne, do tada nikad nisu bile sa ženom, pa reše da to postanu s Matorom. Svakoj od njih je do opstanka, to je jasno kao dan.

Autor: S.Z.