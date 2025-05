Ovoga se plaši: Munja progovorio o svojoj vezi sa Stefani, strepi od jedne stvari (VIDEO)

Priznao sve!

NAredno pitanje koje je voditelj MIlan Milošević pročitao bilo je za Nenad Marinkovića Gastoza:

- Zašto posle svega sipaš MAtoroj pivo na žurki?

- Ja kada sam kupova mir, osuđivali ste me, sada kada sam realan, onda sam opet loš - rekao je Gastpu.

Pitanje za Stefani Grujić:

- Zbog čega Munja ne može da poveruje da ti njega voliš, stalno priča da je on iskren a ti ne?

Verovatno zbog mojih prethodnih postupaka, verujem da on zbog toga zaključuje to. On govori da je ne ovorim onoi što on kvori u krevetu. NE znam na koji način da mu dokažem sve - rekala je Stefani.

- Ja kada sam joj najviše verovao ona je uradila to prošle godine,

- Ja samo morao da se zakunnem da se nitša neće destii,a ja njih dvoje ni neprinećujem,mene Stefani i munja ne zanimaju - reklo je Zola.

Autor: N.B.