ŠOK! Munjez želi da radi DNK test, složio se sa majka Gocom, pa priznao da nije siguran u Stefani (VIDEO)

Au!

Naredno pitanje voditelj MIlan Milošević je pročitao za Danijela Dujkovića Munjeza:

- Hipotetički kako bi reagovao da tvoja mama i dalje draži DNK za kostu?

- Zbog svega što sam ja uradio ja razuemm, a i iskreno ja bih uradio da budem sigruna, želeo bih da uradim DNK. - rekao je Danijel.

- On sada kao želi da bude siguran, on je dao sada svima pravo da komentarišu kako žele, e pošto je tako neka vidi, ali do tada ne bih da gledam šta i kako - dodala je Stafani.

- Dačo što mislis da Mateiju Sofi ne zanima? - upitao je Milan.

- ČUdno mi je to da se ništa ne dešpava dva meseca, oni se kao druže - rekao je Dača.

- To nema smisla, ja sve radim za nju - rekao je Mateja.

- Ma ja sam ovde najgori moram da uđem u devetku da se operem - rekao je Dača,

Autor: N.B.