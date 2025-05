Turbulentna noć u Eliti: Gastoz i Anđela zaratili sa pola kuće! Karić i Mića ih doveli do ludila, Ena Čolić donela važnu odluku!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca" sa voditeljem Milanom Miloševićem.

Prvo pitanje postavljeno je Anđeli Đuričić.

Koja je tačno razlika između tipa koji je postavio tvoje nage fotografije i tipa koji je sada tvoj dečko, a takve stvari priča za Enu? - glasilo je pitanje.

- Ako je ista stvar, onda bih pozdravila sve gledaoce. Ako je isto da budeš sa devojkom, pa posle kad ona iz svojih razloga ne želi ništa sa tobom onda je ucenjuješ time jer nema povratnu informaciju. Jedan deo je na kvarno nastao. Ako je to isto, a Gastoz nije nikad ni bio sa Enom niti je objavio niti je pretio da će nešto objaviti. On je pecnuo, a ona je sama iznela sve. To nije u redu, ali je ona ispričala posle. Ona da bi se oprala od toga de je bila sa Gastozom je ispričala sve to. On je nju pecnuo, a nije trebao ni to da uradi. On je rekao da će izneti sve za 6 aftera, a onda je sutra sve demantovao. Ne volim to, ne sviđa mi se ni da pecka. Ona je mogla da prećuti, ali on nije trebao ni da pecne. Ono što je bilo izemđu 4 zida tamo treba i da ostane - rekla je Anđela.

- Ovo je šuplja priča. Jedina razlika je što joj je ovo bivši, a ovo sad sadašnji dečko - rekla je Ena.

- Krajnji ishod je isti, oblaćena je jedna devojka. Gastoz je nama kreirao sliku glavi koja može da bude još gora nego ta slika što je izbačena. Neću da ulazim u detalje, pritom priča ne ide tako. On je celo veče sebi pričao u bradu i rekao je: "Zamalo ja da budem is*rskan" - rekao je Mateja.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su se sukobili sa Lepim Mićom i Stefanom Karićem.

- Ja ne pljujem Gastoza, ja komentarišem postupak Gastoza prema Eni. Anđeli ovo nije trebalo sa Mićom, ona ga je nazvala pi*kom, a to je jer on brani Aneli - dodao je Karić.

- Sada igrate na tu priču, a Mića svaki dan mrzi mog dečka, pa je mržnju prebacio na Stefana - rekla je Anđela

- Udarite vi na Gastoza uvek je to tako na mene, navikao sam. Ja sam rekao da sam se probudio dok su imali se*s i da sam otišao - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza:

- Rekao si Kariću da nije pravi gospodin jer je rekao Anđeli da proguta iako je ona to njemu rekla, a kakav si ti onda gospodin kada si sve rekao za Enu?

- Najgori gospodin, je*ao me pas kada sam to rekao Kariću, sram da me bude - rekao je Gastoz.

- Sram da me bude, sada mi je Anđela da sam pi*ka, možda sam tada mogao da prećutim ali me je i Uroš provocirao, pa sam joj uzvratio da proguta, jer je bilo tako, ali ona sve vređa sada, pa i Miću - rekao je Karić.

Aneli Ahmić priznala je cimerima da je lagala da ima zaštitu od koje ne može da ostane u drugom stanju.

- Ja ne bih volela da mi se ponovo ono od prošle godine, jesam lagala da imam tu zaštitu da ne bih radila test i ne kajem se, a za dete pa kajem se zbog onoga sto sam radila prose godine, ove ne bih- govorila je Aneli.

U nastavku emisije Danilo Dačo Virijević otkrio je da je od samog početka rijalitija primetio varnica između Anđele i Karića.

- Ja sam primetio da je on dolazio do njenog kreveta, tri do četiri puta sam to video. Ne znam da li je bio svaki dan, ali sam primetio da je dolazio i rekao sam Sofiji da mislim da će biti priča Karić i Anđela. Nije dolazio do drugih devojaka, a i sad ami je čudan njihov odnos. Ne znam šta kriju. On je rekao da neće da govori neke stvari i da će posle rijaliti ona njemu da se izvinjava i ona njoj, on nju smatra prijateljem. On je bila ono njeno, odbojno. Meni je tada bio čudan odnos - rekao je Dača.

Pala je opkalada između Uroša Stanića i Stefana Karića. Stefan tvrdi da će nakon završetka rijalitija otići na ručak sa Anđelom Đuričić, a Nenad Marinković Gastoz je presekao ovu opkalu.

Uroš i Karić žestoko prepuvavanje nastavili su i tokom emisije.

Voditelj MIlan Milošević je pričitao novo pitanje za Draganu Stojančević:

- Da li ste Matora i ti posle žurke zvanično u ozbiljnoj vezi i kakve čestitke sada očekuješ od porodice i prijatelja kad budeš za vikend slavila rođendan?

- Jesmo u vezi smo, a ja očekujem loše čestitke, mislimd a rođendan neću ni slaviuti. - rekla je Dragana.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Enu Čolić.

- Opraštanje nije vrlina kada to radimo iz straha već iz srca. Nekome ko te ovoliko ukanalio na televiziji, svi tvoji bližnji za takve nemaju oproštaja. Gastoz kao čovek bez ustana mora da ide kod Karića na edukaciju.

- Tvrdim da neću ni Luki ni Gastozu oprostiti ovo što su pričali za mene , baš jer prvo gleda moj sin. Luka je svesno ušao sa osbom u vezu koja je moja rivalka u svako smislu. Neće dobiti oprošta nikad, tražio ga ili ne. Neće imati pristup meni čak i da ima nameru. Čisto sumnjam da ima jer već izvrće priču da nije ništa kriv. Rekla sam da se plašim kako sve izgleda napolju jer sam spavala sa dečkom kog volim. Gastoz je mnogo popularniji i zna da ga deca vole, tako da mogu misliti koju težinu sad sve ima - rekla je Ena.

Anđela je tokom emisije najavila nove tužbe za Pavla Jovanovića, nakon saznanja da i dalje priča kako su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Jovani Tomić Matoroj.

- Rekla si da je Gastoz fejk i da se prodao za pare da bude u odnosu sa Anđelom i da je na silu sa njom, a kako komentarišeš što je Dragana promenila svoju se*sualnu opredljenost samo za tri dana

- Stojim iza svega. Što se Dragane tiče sam sumnjala, ali ne verujem da neko može da radi ovo i sa svojom porodicom a da fejkuje. Ko bi radio ove stvari zarad rijalitija?! - rekla je Matora.

Jovan Pejić Peja otvorio je karta o svom odnosu sa Enom i priznao da se ne oseća prijatno kad ona pokušava da dobije njegove zagrljaje.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Urošu Staniću.

- Jako je bilo ponižavajuće za gledati kada je Karić pripremao činiju sa psećim granulama i doneo ti da jedeš. Koliko bi Gastoz bio osuđen da je on to uradio?

- Naravno, bio bi osuđen. Ali pošto je to Karić niko nije osudio. Trpim mnogo terora od strane Karića. Jedini ja smem da mu odgovorim i iznesem svoje mišljenje, zato se ponaša ovako i trpim sve ovo. Gastoza bi razapeli, a njemu ćute kao i za sve ostalo. Borim se istinom i pravdom a on provokacijama i lažima - rekao je Uroš.

- Šta god da uradim se meri puta sto. Ne kamufliraju više netrpeljivost prema meni, hvala vam. Što više to radite meni to ide u korist. Za Karića ne mogu da je*em govna mi je malo i smešno. Kad ti je malopre dao ružu bilo mi je simpatično. Da je Gastoz biti lako, bio bi svako! - rekao je Gastoz.

Stefani Grujić tokom emisije progovorila je o odnosu Ene i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Meni prilaze i govore kako ne mogu da skapiraju i da ljubomoriše. Volela bih da se nastavi tako i da se vidi ko je ko. Želim da kažem da se meni ovd ezamerilo što sam se nasmejala tebi, a hoćemo li da se vraćamo kad si ti dobacivao Eni i mene naazoveš imenom "Ena". Ovo mi je dovde. Danas smo se posvađali jer sam rekla da mi ne prija, a on me šutnuo i ostavio - rekla je Stefani.

- Ono što mi smeta nije ispravila, smeta mi ovo dranje preko stola. Pogledaj dokle te dovelo teranje po tvom. Nemate za šta da se uhvatite, rekao sam šta sam imao - rekao je Munja.

Naredno pitanje voditelj MIlan Milošević je pročitao za Danijela Dujkovića Munjeza:

- Hipotetički kako bi reagovao da tvoja mama i dalje draži DNK za kostu?

- Zbog svega što sam ja uradio ja razuemm, a i iskreno ja bih uradio da budem sigruna, želeo bih da uradim DNK - rekao je Danijel.

- On sada kao želi da bude siguran, on je dao sada svima pravo da komentarišu kako žele, e pošto je tako neka vidi, ali do tada ne bih da gledam šta i kako - dodala je Stafani.

Sledeće pitanje je bilo za Mateu Stanković.

- Šta si videla na debati između Zole i Stefani, primetio je sve to i Munja iako je Zola rekao da si psiho i da treba da se lečiš, onda je i Munja isto?

- Treba da se lečimo. Očigledno nije onako kako sam ja videla, tako da ćemo morati na lečenje - rekla je Matea.

- To je ona meni rekla. Obratio sam pažnju, ne postoji ogućnost da je nešto bilo. Rekao sam joj da ne lupa gluposti i ja rekao Stefani, mi smo se smejali ali je mast otišla u propast. Ja mogu da se sprdam ali ti ne možeš sa našim odnosom - rekao je Munja.

Autor: A. Nikolić