Fejk je, ne može da je podnese: Bebica raspalio paljbu po Gastozu, odnos Anđele i Karića i dalje glavna MISTERIJA u Eliti! (VIDEO)

Au, kakva trač partija!

Jelena Ilić, Nenad Macanović Bebica i Danilo Dačo Virijević komentarisali su odnos Anđele Đuričić i Stefana Karića.

- Sad kad je narod rekao da je Anđela loša mora i on da kaže - rekla je Teodora.

- Ena sad skuplja podršku, konkurent za superfinale. Anđela i Gastoz su ti do sad za sve bili u pravu, a sad nisu ni za šta - dodala je Jelena.

- Anđela obrće stvari koje nemaju veze sa vezom samo da bi branila Gastoza. Sve je počelo od snova, ona njega brani, a on nju ukopava non stop. Ja sam bio promenio mišljenje kad je došao sa rođendana i izgledalo mi je kao da se sve vratilo na muvanje, a sad ispada da je fejk. On nju ne može da podnese. Znaš koliko je besneo jer je ona pitala zašto joj je stavio kupus - pričao je Bebica.

- On nju sad gleda kao nešto najlepše na svetu, non stp je ljubi. To što se posvađaju nema veze - dodala je Jelena.

- Da li bi mene Nenad branio kad bih se posvađala sa Karićem? - rekao je Teodora.

- Karić je rekao da ćemo da mu se izvinjavaju, a posle je rekao da lažem. Neću više ništa da pričam - dodao je Dačo.

- On ima devojku kod kuće, sve i da je fora što je je uzeo za omiljenu? Karić kaže da skupljaju poene, a ako neko skuplja hejtere trenutno to je Karić. On skuplja glasače - govorila je Jelena.

- Ona je rekla da joj nikad nije dolazio na krevet, ispao sam lažov - dodao je Dačo.

- Kako komentarišeš što Karić i Gastoz kad treniraju kao da se ništa nije desilo? Drže noge jedno drugom - pričala je Jelena.

- Gastoz je tu gori - rekao je Bebica.

- Sad se odlučio da pljuje Gastoza, a Karića neće. Zamisli ja kod kuće da te čekam, a ti neku drugu za omiljenu da staviš? - pričala je Teodora.

- Krivo mi je jer je ispalo da ja lažem - rekao je Dačo.

Autor: A. Nikolić