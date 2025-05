Bez dlake na jeziku!

Prijatelj Nenada Marinkića Gastoza, Pegi, večeras je gostovao u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji i sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Mašom Mihailović komentarisao dešavanja iz "Elite", a pre svega Gastozovu vezu sa Anđelom Đuričić.

- Moj stav se promenio, mislio sam da se igra da je zaljubljen, a sad sam shvatio da stvarno jeste. Takav je kad se zaljubi, ulazi u crveno. Ograđujem se od cele ekipe drugara, ja sam sam, oni ni ne znaju. Kad je počela "Elita" Nenadu je bilo bitno da se sprda, svima da bude super. Ja sam mu rekao da bude solo i da bude igrač i da se sprda i zeza. Znam kakav je kad se zaljubi, ali njemu ne vredi pričati. Početak je bio takav i svi su ga volelo. On je i tada i sada tamo najveća zvezda tamo, na svakom polju. On je čovek sa hiljadu talenata, ali je autodestruktivan - govorio je Pegi.

- Misliš da mnogi osporavaju njegove kvalitete i da zbog Anđele i želje da je odbrani padaju u vodu njegovi kvaliteti? - upitala je Maša.

- On je pokušavao da je smiri, ali su svi govorili da je ne brani. Ona skače kao pit bul, a njoj je pričao da ne radi to jer ima putera na glavi i svako će da joj udara na to. On je došao u situaciju da se tuče sa najglupljim dečkom ikada u rijalitiju, sa Kordom, zamisli on da te isprovocira. Ja znam kad on igra igrice, ali ovo nije igrice - nastavio je Pegi.

- On se stvarno zaljubio u nju i sad više pokušava da je brani i upada u problematične momente koji mogu da ga koštaju plasmana, a ona? - pitao je Panda.

- Ona je okrenula igricu da ona skače za njega, a ne on za nju - rekao je Pegi.

Autor: A. Nikolić