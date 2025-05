Bez dlake na jeziku!

Prijatelj Nenada Marinkića Gastoza, Pegi, večeras je gostovao u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji i sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Mašom Mihailović komentarisao dešavanja iz "Elite", a pre svega Gastozovu vezu sa Anđelom Đuričić.

- Pegi, da li si ti prijatelj koji saspe surovu istinu u brk? - pitao je Panda.

- Definitivno, uvek je bežao od mene i uvek ide u kontru. Njemu je bitno da izađe i okruži se parazitima koji ga tapšu po ramenu. On je takav lik, on se i ovde zakači sa ekipom, pa je poltron. Ne, on je dobar čovek. Šta je Matora uradila, on je video da plače i prišao joj je. On je takav i nije rijaliti igrač - rekao je on.

- Gastoz je zaglavio na Tajlandu, bio u dugovima, da li će i posle ove sezone da sve pare potroši na provod i društvo?

- Ako mu povratak sa Tajlnda nije bio škola da shvati ko mu je prijatelj, onda bih rekao da je glup, a nije. On kad dotakne dno tad počne da stvara. Njemu sad ovo smeta i hoće da izludi. On je od jednog od najpopularnijih došao u situaciju da ga svi napadaju. To je zbog Anđele. Šta bi on imao da je bio sam? Sprdao bi se i zaj*bavao sa svima jer je to njegova priroda. On nije imao razloga ni sa jednom osobom da se posvađa tamo. Ona je skakala na svaku moguću priču, ona je rijaliti igrač. Kad sam malo prostudirao celu priču - govorio je Pegi.

- Spomenuo si dugove, bio je Pavle Jovanović koji je rekao da su se oni družili i čuli. Pavle je prilično izrevoltiran i rekao je da je Gastoz pokušao da ga uradi za 100e - rekao je Panda.

- Pavle je iz ne znam kog razloga tako strašno krenuo na Nenada i svuda ga pljuje, navodno jer je Nenad ušao u vezu sa njegovom devojkom, a onda sam čuo da nije bila devojka, nego šema. Pljuje ga kao da mu duguje 50.000 evra. Gastoz se razbacuje sa parama, čuj on nekog da uradi za 100e. Taj Pavle je dolazio kod nejga na slavu, vodio na večere... Da li je moguće da ga vređa i priča o njemu loše zbog 100 evra? Generalno nisu bili nikakvi drugovi. Anđela priča da sa Pavlom ništa nije imala i da je on njen fan, ali sam video klip da je Car u šestoj sezoni pita da je vozila njegov auto. Koji drug daje drugarici skupoceni auto? Ako ona sa njim ništa nije imala onda mi to liči na klasičnu korst, kao sponzoruša. Izvodio je na ručkove, večere, dovezao je u Šimanovce - govorio je Pegi.

- Što bi toliko negirala? - pitala je Maša.

- Mnogo toga ona negira - rekao je Gastozov drug.

Autor: A. Nikolić