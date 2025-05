ZLATA PLAČE, NE MOGU DA JE SMIRIM: Peja progovorio o intimnim scenama sina Jovana u ELITI, evo šta je sve morao da objasni njegovoj majci

Nije im lako!

Voditelj Zoran Pejić Peja više decenija je prisutan na domaćoj estradi, a u svom bogatom radbnom iskustvu stekao je i brojna prijateljstva u ovim vodama.

Zoran se osvrnuo na odnos svog sina Jovana i Ene Čolić, koji borave u rijalitiju "Elita", te tvri da je normalno to što se svađaju i mire, ali da ne gleda intimne scene kada se dešavaju.

On tvrdi da je više u kontaktu sa bivšom suprugom Zlatom Petrović otkako je Jovan u rijalitiju, ali da ona stresno podnosi sve situacije koje se unutra dese.

- Zlata i ja smo više u kontaktu otkako je Jovan u "Eliti", ali to je normalno. Zlata to mnogo stresno doživljava, majka je ona i to mi je sve jasno. Neke stvari sam joj objasnio. Ipak je to rijaliti, iz dana u dan se sve menja. Objasnio sam joj da ne može ona da menja spolja njihovu situaciju unutra. Objasnio sam joj da emocijama ne može da vlada. Oni su tamo u zatvorenom prostoru, jedni na druge su nekako osuđeni i to je to. Možemo sve da kupimo, samo ne možemo kupiti sreću. Često se čujemo Zlata i ja, kažem joj šta da radi, ali ništa ne primeni, uvek tera po svome, plače i tako dalje - kaže Pejin otac i dodaje:

- Mi muškarci to drugačije shvatamo. Ja to gledam iz ugla da je Jovan unutra, da ima devojku, a činjenica je da će se do kraja svađati unutra. Neće oni spolja biti zajedno, to će se dešavati samo unutra- Što se tiče tih scena s***a, to ne gledam. Kad vidim da će da se desi neka akcija, ja promenim kanal - kaže Peja

To nikako. Nekad je postojala vojska, a sad se čovek čeliči u "Eliti". Jedino je rijaliti bolji jer ima ženski, a u vojci ne, tako da je to odlična životna škola što se mene tiče. Mnogo je tu dobrih i loših ljudi, ali sve je to iskustvo i dobra škola - rekao je Peja.

Autor: M.K.