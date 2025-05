Nikad brutalniji!

Prijatelj Nenada Marinkića Gastoza, Pegi, gostovao je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji i sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Mašom Mihailović komentarisao dešavanja iz "Elite", a pre svega Gastozovu vezu sa Anđelom Đuričić.

Pegi je otvorio fasciklu u kojoj je zapisivao izjave Anđele Đuričić, kako bi dokazao da ona nije dobra za Gastoza i da se lažno predstavlja.

- Citat: "Ajde budaletine, ne znam koliko puta da kažem budala. Glupan jedan. JElena, mene da nema on bi bio najveća budaletina ove kuće. On nema karakter, nema. Mene da nema veruj mi njegovo učešće bi bila najveća tragedija i to mu kažem svaki dan i dokažem da je to istina", to je bilo na žurki kad je on branio Enu. To je Anđela, ne pesnikinka, ne glumica, nego frizerka kojoj je najveći useh što je rijaliti igrač. Ona je došla dobro pripremljena da uništi Nenada - govorio je Pegi.

- Da li misliš da je njen cilj da ga uništi? - pitao je Panda.

- Razmišljam da je ona znala na koju foru on pada, a on je tad govorio: "Da se nisi čula sa Pegijem?". Ja znam njegovo razmišljanje i uvek kažem ako hoće da ga zadrže da moraju da ga šutiraju j*ja, tad se primi. U njoj nema života, nema dugovitosti, samo je istrenirala da d*pe isturi. Ona živi za rijaliti, živi za slikanje, da bude poznata, opere šestu sezonu. Iskoristila je Gastoza. Meni se prvi put upalio alarm kad je bila žurka, on je grli, a njoj je nestalo vino i krenula je da histeriše. On je mislio da se ona zeza, a ona ga je gurala. Otišla je u radionicu i pričala kako je on kriv na sve, a onda čuvena rečenica koju pamtim: "Zašto na silu?" - pričao je Pegi.

- Pegi, kako će Gastoz kad izađe i vidi sve klipove i izjave?

- On će jadnik da ugine. Kad pogledaš sve klipove koji izlaze, svuda hvale Anđelu, a pljuju Nenada. Zašto je to tako? On i da ima jaču podršku, da li joj je on dečko i zašto ga pljuju? Ona je očigledno u startu shvatila ako želi da pobedi ne sme da izgubi, to je shvatila i to je poenta svega - dodao je Pegi.

Autor: A. Nikolić