U svom stilu odgovorio na prozivke i pretnje koje je dobio iz Elite!

U emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji uključio se Bora Santana, koji je odgovorio na brutalne optužbe Ene Čolić. Ona već danima udara na njega i Milicu Kemez, a sad je u razogovoru sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Mašom Mihailović otkrio kako gleda na ta dešavanja.

- Što se tiče mog braka i cele situacije što je ona rekla i tvrdi, lično neću da je tužim jer znam da je to ružno, ali sam siguran da će Milica. To je narušavanje nas i braka. Ja bih se obesio kad bih tako nešto znao, a tek ona, koja je haos za poruke pravila i blokirala. Ja demantujem da ja to znam, ona ako ima dokaze da je Milica bila sa nekim ja ću da joj se zahvalim ili ako dokaže Milici sigurno će da se zahvali - rekao je Bora, a onda je nastavio:

- U Budvi nisam bio na žurki, njoj su u kombinaciji bila dvojica i ne znam kako su svi došli na red. Oni su se izmešali, a onda se smuvala sa tim trećim Davorom. Što se nje tiče i Budve tad nismo bili u braku, ni vezi, to je period kad nismo imali šest meseci zajedno. To je period kad su me povezivali sa Sanjom Grujić, pevačicama, a tad nismo bili u vezi, niti vereni. Može tad da kaže da zna nešto, tad sam došao u Herceg Novi.

- Ona je rekla da će sve da negira ako ti začepiš usta - dodala je Maša.

- Meni se ljudi smeju kako sam je hvalio, a tako mi je vratila. Davor nije bio u ozbiljnoj vezi, upoznao sam ga sa svim ribama, pevačicom, ona je tu uletela. On je tad bio u vezi sa dve ribe, mi smo se svi smejali, a on je rekao da dolazi sa njom na svadbu. Posle je rekla da ne dolazi zbog njega jer on dolazi sa drugom, pa mi je bilo žao. Najviše me je povredilo kad je rekla kao: "Kakav Bora?". To poniženje, ne može ona da mi priđe. Voleo bih da bude prilika da uđem unutra, pa da joj kažem. Ja dođem sa svadbe na vašar gde se prodaje stoka, a ona prodaje epruvete gde se prodaju krave i pijana igra u 12 popodne. Zgotivio sam je, nabacio sam joj posao, plus joj e gazda dao pare da sinu kupi patike i tako su moji poštovali svakoga koga sam doveo. Taj čovek je poludeo, ona je rekla da sam ja pravio grupnjake. Taj dečko je šokiran. Kaže da ju je platio pošteno da reklamira splav i slika se. Posle mi Milica kaže: "Eto ti tvoja drugarica Ena". Ona mene ponižava, pa kakva si ti? Malo si atraktivna, ali nijedan nije bio sa njom. Košarkaš je bio sa njom, drug, sin od voditelja i svi su drugari. Ja da sam se ložio na nju i hteo da budem sa njom ne bih stigao na red. Ona voli likove tračare i koji ni sami ne znaju što su u zatvoru. Ja sam gospodin čovek, ne mogu da budem njen nivo. Mnogi mi pričaju da je aludirala na naciinalnu osnovu, ali ne verujem jer je Peja rom, tako da je ona naša romska snajka. Zlati nije dobro, žena nije želela ni da komentariše. Breskvicin brat je rekao da laže i da je znala koje je godište i da su bili u kr*s šemi. Ja podržavam kad si slobodna budi isa njim 10 - pričao je Bora.

- Je l' te šokiralo to da ste se varali i da je bio otvoren brak? - upitala je voditeljka.

- Ja bih volleo da kaže sa kim smo se varali jer smo se venčali u maju, a ona je ušla u septembru. Ako kaže da sam ja to znao onda sam šmokljan i nikad nisam imao devojku, pa neka me žena vara. Znam da to nije istina, ali ako bolje zna neka dokaže. Ja nisam ni 10% rekao, za Novu godinu sam je tamo podržao, a meni je našla da izigrava ludilo. Ona je izgubljena napolju, moli za ljubav, uvek je u nekom plakanju i ludilu. Mislim da Davoru nije prijatno da mu se pominje ime, dečko nije hteo da je ženi. Dečko je navatao, kaže da nije normalna. Ona se uvaljivala kod njegovih pasa, hteo pas da je ujede - pručao je Bora Santana.

- A ovo za Filipa što se priča, šta je istina? - upitala je Maša.

- Njih troje su se sprdali oko tog s*ksa. Ja sam to čuo od njih, nisam bio tu. Gastoz se probudio, video je to na kratko. Imali su s*ks u zadnjicu, on je to pričao Gastozu, a i prepričavali su nama. Filip se smorio kad je rekla da je on njena greška. Sve izlaze sa nama, guramo im pare u džep, onu stvar u usta. Dođe da se slika za reklamu za Instagram, svakome sam posao nabacio i hteo da pomognem. Taj gazda mi je to lično rekao kako je pričala sad za mene i kako mi je vratila - pričao je Santana.

- Da li je držiš u šaci? - upitala je voditeljka.

- Ako je menjala momke, a nije u vezi to nije blaćanje, Ona ih je na mesec dana menjala u društvu i svi su dobri sa njom i kad izađe blejaće sa njom. Ona je tu uvek bila prva. Na mojim afterima nije bila, ja na njihovim nisam ostajao toliko - dodao je Bora.

Autor: A. Nikolić