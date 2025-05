Plaču u duetu: Munja srozao Stefanino majčinstvo, ne zna kako će sinu objasniti njene izbore, pa Grujićeva vristula na njega! (VIDEO)

Suze na sve strane!

Na sledećem klipu ukućani su mogli saznati mišljenje Milene Kačavende o Stefani Grujić i Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Ne mogu ništa da kažem na kumino izlaganje. Sve je u pravu - rekla je STefani.

- Ne mogu ništa da kaže, slažem se. SVe je lepo rečeno. Ja se samo izrevoltiram što meni kaže jedno u krevetu a ovde drugo. Kako može da razume Stefani, a udarila je Matora. Rekla je ovde da je samo ćušnula, a meni je rekla da je udarila. Ispada da ja lažem i da joj branim da priča. Ne znam zašto meni priča jedno za Matoru a kad dođe sukob ona uvija u folije. Nemam problem sa tim da ima tračak neke emocije. Ne može da je olajava, a živele su zajedno - rekao je Munja.

- Hoće da se ja ovde perem od toga šta sam ja bila - rekla je Stefani.

- Da! Zato što je majka mog deteta. Žao mi je da sutra kad sednem sa detetom ispričam šta mu je majka radila. Mene nije sramota ali kako će se on osećati. Dešava se ne mojom krivicom. Ne znam kako da izvučem da ide u dobrom smeru bar po nju. Znam da neću moći da se šalim sa tim jer će dete dobiti osudu. Rekao sam da kad dete počne da shvata neke stvari da priznam da sam to uradio sa njom zarad rijalitija da izvučemo pare. Spreman sam bio da ovo kažem - rekao je Munja kroz suze.

- Hoće da mu kažem da je nikad nisam volela, dva sata mi mozak turira i onda me tera da to kažem ovde - vikala je Stefani.

- Sram te bilo. Sedi dole! Drugačije mi pričaš svaki put. Sramoto jedna! Ko ti više veruje u te suze!? - vikao je Munja.

- Stefani je jasno da je volela Matoru jer je volela i njene mane. Jasno je da to Munji smeta. On se kompleksira na Matoru. On je ovo kuvanje i da čini neke stvari radio svakome. NIšta ona nije specijalna zbog toga. Rekao joj je da je loša majak, da će da se njen sin stidi, da nije podobna majka - rekla je Ena.

- Šta je problem što sam bila sa ženom?! - vikala je Stefani.

- Je l' to ona Ena koja kući ostavi dete i koja je htela da ide sa njom na more da se ku*vaju?! - skočio je Munja.

- Jedini Munja je bio žrtva od početka, a na kraju će ispasti da je Stefani njegova žrtva - rekla je Ena.

- Rekla sam Munji skoro da ne da da pričamo, nasrće. Ne može da svari informaciju. Za ono što je Matora rekla šta bi bilo da je STefani htela da se nikad ne sazna, ima puno pravo da zamera - rekla je Milena.

- Rekla sam ako ona ne bi želela da je sazna da bi do kraja ćutala i pomogla joj. Kada smo saznali i kada sam je verila ja sam svesno i samovoljno odlučila da ostanem sa njom u odnosu i onda bi je podržala za bilo koju odluku. Imali smo turbulencije i svađe. Nisam ispala fer zbog Dragane. Nju sam htela da podržim kao partnera i čoveka. Da je htela da mu kaže isto bih je podržala. Da je htela da ovde čuvam tajnu čuvala bih. Volela sam je i uradila sam to - rekla je Matora.

- Kad je Matora pokrenula temu se*sa, ona je ustala da objasni i on to mora da prihvati. Deluje mi da se sveti jer je ona sad ubijena. Čim čuje razgovor njih dve on dobije alergiju i ne da nikome da gukne - rekla je Kačavenda.

- Rekla sam isključivo to jer se ona ograđivala od mene. Muka mi je od ograđivanja od mene - rekla je Matora.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić