Zbog ovoga besni: Anđela skočila kao oparena, uporedila Luku i Gastoza, pa pripretila cimerima (VIDEO)

Šok!

Tokom narednog snimka, Aneli Ahmić je komentarisala Slađu Poršelinu, te je uporedila Slađu i Luku:

- Ovo je klasičan Luka, ja sam ovde komentarisala Slađu i uporedila njih dvoje. On se predstavlja nasilnikom, ljudi će napolju odmaj njega da opletu. - rekla je Aneli.

- Ivana, u autu da se desi ovako nešto, da smo u kolima samo bih je izbacio napolje - rekao je Luka.

- Luka kada su raskinuli jesi joj oteo pare i hranu - upitala je Ivana.

- Jao jeste, hrana je naša i sve je našel. - Rekla je Aneli.

- Ovde se vidi da je on nasilnik, on je bio nasilan i prema Sandri i prema meni, a to što on radi je pravi haos - dodala je Kačavene.

- Vi predstavljate mog dečka, da je nasilnik, a ona je isprovoicirala dečka da bi napraivla od sebe žrtvu. - rekla je Anđela.

- Aman ženo saberi se, ne zanima me plasman kao tebe, bićete prva dva mesta - dodala je Aneli.

- Ti njega iskorišćavaš, pa on ispada nasilnik, on ti je rekao da si ista Uroš, da provocirš. - rekla je Anđeča-

- Šta ti glumiš da si voditeljka ovda, smiri se, nebitan si, pokazala si ko si, skinuli ste maske - rekla je Anđela.

- Aneli je moja devojka, i naša je stvar šta i kako ćemo raditi - rekao je Luka.

Autor: N.B.