Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Voditeljka Ivana Šopić suočila je učesnike Elite sa istinom, koju su pokušavali da prikriju, ali im nije pošlo za rukom. Ono što se sa sigurnošću može reći, to je da su tokom noći za nama, popadale sve maske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video gde je su Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora pričaju o tome kako je Nenad Marinković Gastoz nagovarao Draganu Stojančević da iskulira Matoru i prebaci u svoju korist.

- Karić je potegao temu u želji da me ukanali. Mene je grešnika sramota od ovih svetaca koji me komentarišu. Rekao sam joj da usvoji ovo da ona nju koristi zarad rijalitija kako bi se odvojila od nje - rekao je Gastoz.

- On misli da ja nisam dobar partner za Draganu i da se ona istripovala - rekla je Matora.

- Ako misli da nije njihova veza dobra onda je trebao obema da kaže. Ako je mogao da sipa pivo Matoroj onda je mogao i da joj kaže. Direktno je rekao da više brine o Draganinoj budućnosti sa Matorom nego što brine o tome da li Matoroj treba Dragana - rekao je Ivan.

- Ti si meni prišao nakon razgovora sa Matorom i rekao mi: "Ponovo jedeš go*na". On smatra da ovaj odnos nije dobar ovde zbog porodice i da mi mama gleda i onda mi je prolazu to rekao - rekla je Dragana.

Na snimku koji je pušten prikazan je razgovor Stefana Karića i Luke Vujovića o sukobu Anđele Đuričić i Ene Čolić.

- Za mene je uvreda kada mi neko kaže da sam ljubomorna. Moj dečko ne bi bio sa Enom - rekla je Anđela.

- Meni nije jasno što bilo ko govori o meni i šta bi ja radila. Anđela je rekla da sam ja ovde došla da širim noge za pivo utorkom, a to nije tačno - dodala je Ena.

- Znači asepsol si pila bez zadatka, svaka čast, treba imati želudac za to. Mića je rekaob Aneli svašta, a kada se to pomene, ja sam loša. Ovde samo sme da se ponavlja ono što smo Gastoz i ja rekli nekome, a ako ponovimo mi njih sve vređamo. Ako smete vi da ponavljate šta je Gastoz govorio za Enu, Matoru, možemo i mi šta je MIća govorio za Aneli - dodala je Anđela.

Tokom reklama Lepi MIća i Anđela Đuričić su nastavili sukom iz emisije:

- Mrš ku*vo jedna, demantuj Pavla Jovanovića, svi su te je*ali, smrdibubo - govorio je MIća.

- Ti se ložiš na mog dečka, i sada ga mrziš pa mrziš i mene - rekla je Anđela.

- Izađi iz ormana Mićo - dobacio je Gastoz.

Tokom reklama Anđela Đuričić je zamerila Nenadu Marinkoviću Gastoz što se meša u njene svađe sa Lepim Mićom.

- Nemoj više da se mešaš u moje svađe sa Mićom, nemoj da me nerviraš, sa njim ću ja da se svađam - rekla je Anđela.

- Nemoj više da se mešaš u moje svađe sa Mićom, nemoj da me nerviraš, sa njim ću ja da se svađam - rekla je Anđela.

U novom klipu koji je prikazan u večerašnjoj emisiji, Lepi Mića je rekao Matoroj kako će da brani Enu Čolić, što je Matora razumela te je otkrila da bi Gastoz bio sa Enom da nema Anđele.

- Preko mnogih stvari se ne prelazi, ali znam da je Luki krivo zbog svega što se desiilo, on i ja ne pričamo sada, ali mi je krivo zbog svega - rekla je Ena.

- Luka je lik koji bi ti u svašta uradio kada mu je krivo, a Ena mu nije ništa specijal - rekla je Matora.

- Ena i jab nemamo komunikaciju - dodao je Luka.

- On mi je zamerio što sam vrešala Aneli, a za Filipa je poteglo od Luke - dodala je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video gde Stefan Karić tvrdi da je Anđela Đuričić prva uvredila Enu Čolić.

- Mića vređa Anđelu jer mrzi Gastozu. Smislila je kako će da igra da bi njena uloga bila što uverljivija. Njena bitisanja znamo. Recimo da Aleksandra tuče svoje dete ejr počula Jordanku, Lepom Mići je rekla da je pe*er. Što se tiče video klipa - rekla je Ena.

- Grli žene koje si nazivao ku*vama. Ti si lično to rekao, a ne Gastoz ili ja. Iz mojih usta to nikad nije izašlo - vikala je Anđela.

- Na klipu su Luka, sa kojim neću nikad biti u dobrim odnosim i Karić koji se sa mnom uglavnom ne slaže. Ova devojka govori da ja širim noge i da sam blam. Džaba nosiš košuljicu i tvid jer si klošarka. Gastozu nikad nećeš biti žena života jer nemaš silikone - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde se Dragana Stojančević žali na Jovanu Tomić Matoru i sumnja u nju.

- Nisam imala svest da je ona toliko zaljubljena i da me toliko voli. Nekad sam gruba i ne shvatam koliko je moje reči zabole. Često ne ume da se izrazi, treba da iskoristi momenat emisija da se izjasni. Bilo je neprijatno na žurki, nije bilo moguće. Devetog je ona prišla mom krevetu, prebacila je kosu i poljubila me. Imale smo poljupce i lagale smo. Zamerila sam joj to. Zabrinuta sam sad oko rođendana - rekla je Matora.

- Nisam ja ljubomorna, ali mi nije u redu to što radi, recimo priča o se*su sa Kristinom. Povređivalo me i onda sam počela da sumnjam u nju. Rekla sam da sam počela da sumnjam u nju - rekla je Dragana.

- Matora je izvajala Draganu da je znala da je ova odlepila za njom. Plašim se da Matoroj sad ovo ne dosadi - rekao je Ivan.

Danijel Dujković Munja i Stefani Grujić završili su u nezapamćenom sukobu do sad.

- Nije podobna majka po ovom ponašanju ovde. Može da joj utiče na njeno majčinstvo jer ja znam neke stvari, samo neću da potežem tu temu. Stojim pri tome što sam rekao danas - rekao je Munja.

- Nije mi jasno šta to radim mesec dana. Ja ne radim ništa, opet me kanali. Neću pričati o njemu - rekla je Stefani.

- Danas mi se skida slika deteta, pa da ćemo ići na sud. Ja znam šta ću kad izađem i to će ići u moju korist. Maksimalno sam pošten ispao. Nisam radio neke stvari osim dve žurke kad sam provocirao. Ona nije, a to neću da kažem za stolom. Ako je odrukala nju zašto ne bi i mene? Naučio sam školu. Ona ima neku falinku i traumu, možda to vuče od malena. Izmišlja mi neke stvari. I ja sam nečije dete! Ona meni udara na starateljstvo! Nikad nisam rekao da neće biti majka - rekao je Munja.

Tokom žustre rasprave Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza dala je svoj sud i Tedora Delić, pa se ubacio i Bora Terzić Terza koji je progovorio o svom roditeljstvu.

- Imam osećaj da se sveti zbog onog što je ona njemu uradila. Kao ne valja ti ništa, a prešao si - rekla je Teodora.

- Znaš šta bih pričao za mene i tebe. Meni Bebica ništa nije uradio da bih pričao neke stvari - rekao je Munja.

- To su oni koji su nezadovoljni sobom, nemaju samopouzdanja - rekla je Teodora.

Na narednom klipu koji je prikazan u emisiji Gledanje snimaka, prikazan je razgovor Nenada Marinkovića Gastoza i Uroša Stanića kako planiraju da provociraju Stefana Karića.

- Safa je sve jasno, eto šta oni pričaju u pušionici, stalno ogovaraju i provociraju. sitini su, mali nikakvu - rekao je Uroš.

- To je moje pravo, ja tebe ne podnosim i imam pravo. Mene ovde svi napdaju dete od 23 godine - govorio je Uroš.

- Je*em te u usta smrdljiva piz*urino mala - govorio je Karić.

- Meni nije jasno, da tri muškaraca koji su dobri sa Anđelom da je ona meni slaba tačka - rekao je Karić.

Na sledećem klipu ukućani su mogli saznati mišljenje Milene Kačavende o Stefani Grujić i Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Ne mogu ništa da kažem na kumino izlaganje. Sve je u pravu - rekla je Stefani.

- Ne mogu ništa da kaže, slažem se. SVe je lepo rečeno. Ja se samo izrevoltiram što meni kaže jedno u krevetu a ovde drugo. Kako može da razume Stefani, a udarila je Matora. Rekla je ovde da je samo ćušnula, a meni je rekla da je udarila. Ispada da ja lažem i da joj branim da priča. Ne znam zašto meni priča jedno za Matoru a kad dođe sukob ona uvija u folije. Nemam problem sa tim da ima tračak neke emocije. Ne može da je olajava, a živele su zajedno - rekao je Munja.

- Hoće da se ja ovde perem od toga šta sam ja bila - rekla je Stefani.

Tokom narednog snimka, Aneli Ahmić je komentarisala Slađu Poršelinu, te je uporedila Slađu i Luku.

- Ovo je klasičan Luka, ja sam ovde komentarisala Slađu i uporedila njih dvoje. On se predstavlja nasilnikom, ljudi će napolju odmaj njega da opletu - rekla je Aneli.

- Ivana, u autu da se desi ovako nešto, da smo u kolima samo bih je izbacio napolje - rekao je Luka.

- Luka kada su raskinuli jesi joj oteo pare i hranu - upitala je Ivana.

Na sledećem videu Nenad Macanović Bebica mogao je da vidi ponašanje svoje devojke Teodore Delić prema Bori Terziću Terzi.

- Bebice vidiš kako ona meni tepa? Razočarala me, zato sam je poslao tamo. Ja sam vođa i mogu da ulazim u odabrane. Nisam imao nameru da ih razdvajam. Tamo mogu da spavaju do 12, imaju prednost u prodavnici. Evo sad gleda u mene i smeška se, gleda me u ogledalu stalno. Rekla mi je 'Tekica' - rekao je Terza.

- Tekica je ironično, smehoteka, sprdnja. Jasno mi je da je hteo fizički da nas razdoji, ali džaba mu. Ja tamo samo prespavam - rekla je Teodora.

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza su ušli u sukob zbog toga što je Sofija rekla da je treudna da bi detetu dala prezime oca.

- Ovo je njeogovo ponašanje,na to smo navikli: on je stavio Daču da bude tamo sa mnom, i sve vreme govori kako ja treba da se stavim na Miličino mesto, što bih ja to uradila - rekla je Sofija.

- Ona je sebe htela da uzdigne da je detetu dala Terzinono prezime, aludirajući na Milicu - rekao je Terza.

- On opet okreće priču kako njemu odgovara, sve vreme provlači Milicu da bi on ispao bitan - govorila je Milna.

Milena Kačavenda i Bora Terzić Terza ušli su u žestok sukob.

- Reci s kim pretiš! Reci! Ne unosi mi se u facu! Metar ološu matori - rekao je Terza.

- Je*aću ti sve po spisku - rekla je Kačavenda.

- Šta hoćeš? Šta će da mi rade napolju? Što se ku*čiš? - ponavljao je Terza.

Aneli Ahmić napala je Luku Vujovića zbog komentarisanja Sandre Obradović.

- Požuri Luka gladna sam! Nek pravi kome hoće, ja jedem sama - podviknula je Aneli.

- Rekla sam da mu je dobro ispalo - rekla je Kristina.

- Ne znam zašto se tako ponašaš? Valjda smo Biljana, Petar i ja zslužili to - rekao je Luka.

