Luka obrisao pod s Aneli: Pukla tikva, njenim poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

Izblamirao je za sva vremena!

Luka Vujović i Aneli Ahmić razgovarali su o problemima u svom odnosu, te joj je on i ovog puta dao do znanja da je ne shvata za ozbiljno, zbog čega je ona pukla. Aneli je odmah pokušala da mu uzvrati kontrom, te se pokupila i otišla.

- Luki ću se uvek smejati, nek znaju gledaoci - rekla je Aneli.

- Bolesno je to što ti radiš. Tvoji postupci za ženu od 35 godina nisu normalni - rekao je Luka.

- Ti si kriv, imaš nenormalne reakcije. Spominješ mi Điđi i bivše devojke - rekla je Aneli.

- Ja sam kriv što volim Điđi i druge devojke - rekao je Luka.

- Eto, sve ja pamtim i uvek ću te preklopiti - rekla je Aneli. - Zapamti, je l' si zapamtila? Ukoliko ja tebi sto puta kažem tebi da te volim i da me ne zanimaju druge devojke, tebi to nije dovoljno. Čim ti kažem hiljadu prvi za druge devojke, ti to shvatiš ozbiljno - rekao je Luka.

- Što si juče rekao Stefanu da ćeš u šoping voditi njegovu drugaricu? - upitala je Aneli.

- Lažeš, to je bio drugi kontekst - rekao je Luka.

- Ne, ne, ne, ne - vikala je Aneli.

- Je l' si rekla da ćeš mi slati slike sa Matejom napolju, pričala si: ''Ne znaš ti kakve ja muškarčine imam napolju, ne mogu da ti prismrde'' - rekao je Luka.

- U svađi za stolom, a kakve si ti imao žene? Napucane sa troje dece, a mene si omalovažavao - rekla je Aneli

- Jesam, ja sam taj jer te omalovažava - rekao je Luka.

- Što si to radio? - upitala je Aneli.

- Omalovažavala si mi se, nisam te shvatao za ozbiljno - rekao je Luka.

- To je bilo pre mesec ipo dana - rekla je Aneli.

- Tako je, tad nismo imali ništa ozbiljno sem poljupca - rekao je Luka.

- Lažeš, možda grešim, ali lažeš. Znači tebi je bio presudan se*s da bi me shvatio za ozbiljno? - upitala je Aneli.

- Ne jer te i dalje ne shvatam za ozbiljno. Zbog nekih postupaka ti ne verujem - rekao je Luka.

- Ne shvataš me za ozbiljno? - upitala je Aneli.

- Ne - odgovorio je on.

- Ni ja tebe - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić