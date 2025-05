Au kakav šok!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je starletu Macu Diskreciju, koja je ovom prilikom govorila o svojoj najdubljoj intimi, poslovima u Dubaiju, ali i o tome da li je naš folk pevač, Mile Kitić, njen otac, o čemu se naveliko i naširoko pričalo.

- Da li je tačno da si za novac dopuštala kamilama, životinjama, bilo kome, da ur*niraju i vrše veliku nuždu na tebi, pored tebe... - pitao je Nikola.

- Reći ću ti, to nije istina, ali ispunjavam fetiše, kao što je p*š, to naplaćujem sto evra, to je najplaćenije, najplaćenije je kao brijem svoju vag*nozu. Ja mogu to za ka*anje solo da uradim, ali neko po meni ili tako nešto, ne - rekla je Maca.

- Pričalo se u javnosti o tome da imaš cenovnik za pružanje se*sualnih usluga, je l' to tačno ili nije - pitao je voditelj.

- To nije tačno, ja sam se sprdala i budale su se upecale, nema te cifre da me neko plati, ako nema 20cm nema ništa, ako ima toliko, može i Fiću da vozi. Ne zanima me bogatstvo, zanima me da je iskren i da je pošten i da ne krade - rekla je ona.

- Sa koliko muškaraca si imala intimne odnose

- Izjavila sam da je 400, ali mislim da je to i veća brojka. Ja sada punim 27. maja 34 godine, eto računaj, izgubila sam nevinost sa 17 godina. Imala sam dobru kilometražu, ali sada može da se vrati, tako da sam ja sada kao nevina - rekla je Maca.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić