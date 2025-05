Godinama se šuška da je Mile Kitić OTAC Mace Diskrecije, ona se sad JAVNO OBRATILA: Volela bih da uradimo DNK! (VIDEO)

Da li će konačno saznati da li joj je naš folker Mile Kitić otac?!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je starletu Macu Diskreciju, koja je ovom prilikom govorila o svojoj najdubljoj intimi, poslovima u Dubaiju, ali i o tome da li je naš folk pevač, Mile Kitić, njen otac, o čemu se naveliko i naširoko pričalo.

- Dosta se pričalo i pisalo o tome da je tvoj otac naš pevač Mile Kitić, je l' to istina - pitao je voditelj.

- Pa ne znam dok ne uradimo DNK, videla sam da se on oglasio, čitala sam...Volela bih da uradimo taj DNK - rekla je Maca.

- Šta bi se desilo kada bi DNK pokazao negativan rezultat, da li bi ti to stvorilo razočarenje - pitao je voditelj.

- Pa ne bi mi stvorilo razočarenje, znala bi da to nije on i to je to. Sa majkom sam danas u korektnim odnosima - rekla je Maca.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić