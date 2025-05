Rešio da ne ćuti!

Poznato je da se Veliša Đuričić ne oglašava skoro nikada za portale, osim u nekim vandrednim situacijama. Ipak, čini se da posle žestoke svađe Lepog Miće i Anđele Đuričić on nije hteo da ćuti, već se oglasio za portal Pink.rs i otkrio kako se oseća nakon brojnih uvreda koje je čuo na svoj račun, a potom i Lepom Mići uputio jasnu poruku.

- To je ipak zatvoren prostor, oni nemaju nikakve poglede na spoljašni svet i verovatno imaju nervozu, stres i sve to. Neću zameriti Mići jer je to svakako zatvoren prostor i verujem da nije imao zlu nameru, pa mu je u svađi izletelo, ali svakako nije lepo da se bilo ko tako ponaša prema ženi. Ipak bi trebalo da bude malo više poštovanja prema ženi - poručio je Veliša.

Podsećanja radi, Veliša Đuričić se nedavno oglasio i pružio podršku Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću nakon što je nastao haos u Beloj kući obzirom da su mnogi takmičari tvrdili da Anđelin otac ipak ne podržava njenu ljubavnu vezu.

- Ja Anđelu podržavam i iza nje stojim u svakoj odluci. Dopada mi se njeno učešće i ona je prosto takva. Ona je iskrena, svima kaže u brk šta misli što mnogima smeta. Moram da naglasim da je ona iskrena u prijateljstvu, ali i ljubavi. Ona sve što radi, radi iskreno - rekao je Veliša, pa dodao:

- Ja ne znam zašto svi pričaju da su oni fejk, ali to Anđela i Gastoz najbolje znaju. Ja kada sam bio u Eliti, video sam da je on dobar momak, prizman i vaspitan - rekao je Veliša.

Autor: N.Panić