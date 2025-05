NI GRAM KAJANJA: Gastoz nastavlja da zadaje udarce Eni Čolić, jasno joj stavio do znanja da Anđeli može samo da ČISTI CIPELE! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Gastoze, Ena je tebe uporedila sa Anđelinim bivšim momkom i rekla da je gore to što si ti uradio, nego što je Anđelin bivši uradio kad je uporedio snimak?

- Hteo sam da kažem samo da je Ena lepa devojka i ovde sam je upoznao i ne bih nikad voleo da mi bude devojka. Ja nisam više klinac da gledam s*se i d*peta. Ajmo sad dalje, nabijem na onu stvar svakoga ko tako misli. Zabole me ko tako misli, to su ozbiljni mentoli. Znam da ovaj program prate pametni, a ne oni koji će da spinuju mozak. To nikad ne može da bude isto, jer da je isto ustala bi da plače, a ona je ispričala i to nije ništa. Meni to nije bajno, ali neću da dozvolim da osoba poput Ene Čolić morališe mojoj devojci i to je poenta cele priče - govorio je Gastoz.

- Kako si reagovao kad se zahvalila jer si demantvoa aftere? - upitala je Ivana Šopić.

- Hteo sam malo da je naplašim, pa sam to rekao. Nisam izmislio toplu vodu, ne treba da se pravi od muve slon. Situacija jeste takva da sam najgori lik koji je hodao zemljom, ali mogu da me uhvate za p*šu. Ne kajem se što sam branio Enu, nego jer tako nešto može da izađe iz nenih usta. Mislim da to nisam zaslužio. To što sam ja izneo samo sam rekao da znam kako sam se probudio, a ona je ispričala deo koji je pevljiv, a ne ono što je bitno - dodao je Gastoz.

- Ti si prvi osudio Luku kad je iznosio stvari iz Eninog života, a brzo si uradio isto? - upitala je Ivana Šopić.

- Čin jeste isti, ali nisam pričao ono što i Luka. Ako će to da joj ugrozi reputaciju, ja sam najjači lik na svetu. Ja mislim da je ona svoju reputaciju svakako ugrozila i da je med i melko na ono što je iznela o sebi na moj pomen. Hteo sam malo da je smirim i da prestane, ali ona je nastavila da sipe. Na osnovu toga što je pričala za Anđelu i kad je krenula da soli ja sam njoj dosolio. Rekao sam da sam ustao dok su imali odnos, a sad će to da koriste - pričao je Gastoz.

- Ne smatraš da si izneo nešto ružno za jednu devojku? - pitala je voditeljka.

- Baš me zabole ona stvar. Ako će tako da priča o mojoj devojci zabole me uvo kako će da se oseća. Na osnovu njene provokacije Anđeli sam uputio i ja njoj. Je l' se ona kaje za ono što je iznela o Anđeli? Anđela nema porodicu, sestru? Treba da se kajem? Ne zaj*bavajte me. Ja sam rekao da su imali samo s*ks, a ono što ponavlja Anđeli je mnog gore i kad je to pričala nije joj bilo dobro. Neka budem najveće zlo - dodao je Gastoz.

- Mnogi su rekli da je anđela iskoristila momenat da se reši Ene, da li se slažeš sa tim? Da li je Anđela sve vreme imala loše mišljenje o Eni? - upitala je Ivana Šopić.

- Da, Anđela je mutava i treba joj situacija da se reši nekoga. Hvala Bogu da je brza na obaraču pa koristi priliku da kaže sve što misli i što je skrivala. Ja sam sad ironičan i mogu da se sprdam sa tim. Ako neko ima m*da da ovde kaže nešto to je Anđela, a Ena je ta koja je promenila ploču. Mora da se balansira ko je Ena, a ko Anđela. Ena Čolić je krenula da priča o Anđelinom događaju sa bivšim dečkom i izvini pljunula je. Kad malo čačkamo Enu i javi se ovaj i onaj, pa se potvrde priče, pa imaš s*ks pored mene. Šutni loptu sa strane i ne diram moju devojku, jer možeš samo štikle da pereš. Ja mislim to i za Enu i za pojedine devojke u kući.

