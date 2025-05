Sledi totalni haos!

Dragana Stojančević sutra proslavlja svoj 33. rođendan, a njoj je Jovana Tomić Matora već u ponoć napravila iznenađenje, zbog čega je ona bila presrećna. Ipak, čini se da nije život samo ''Elita 8'' i imanje u Šimanovcima, već da su tu i roditelji koji konstantno prate Draganino ponašanje, a koje im se nimalo ne dopada.

Dragani Stojančević je obezbeđenje upravo u kuću unelo čestitke njenih najmilijih, koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a zasigurno ponajmanje nju. Prva čestitka je čestitka Draganinog oca,a mi vam dostavljamo sada da sve detaljno možete da pročitate.

- Zdravo ćerko, srećan ti rođendan! Puno zdravlja i sreće. Isus je imao 33 godine i znao je svoj cilj, ali ti si sve promašila, mene kao tvog oca koji je uvek imao poverenja u tebe. Sada se sa tvojim izborom ne slažem i nikad sa tim neću da se pomirim. Pametna si i inteligentna, imaš dobra razmišljanja i ideje. Šta ti sve ovo treba, da ostaviš roditelje? Ti treba da postaneš roditelj i da vidiš kako je da se osećaš kao mi. Ne okrećemo ti leđa da si na pravom putu. Ja sam tvoj otac Dobrica koji nije nigde zatvorio vrata, a ti si to postigla sa jednom partnerkom za vrlo kratko vreme. Koja je to hemija da može to da uradi? Nemoj da plačeš, ništa time ne možeš postići. Ti ne mrziš nikog i uvek si tu da pomogneš, pobožna si Hrišćanka! Osvesti se, još imaš vremena i poslušaj me. Proslavi rođendan kako treba. Nemoj da praviš gluposti - glasila je poruka Draganinog oca.

Takođe i Draganina mama je poslala čestitku koju srce lomi na komade, a kako će ona reagovati kada ovo ugleda i pročita detaljno, ostaje nam da ispratimo.

- Srećan rođendan ćerko moja, da si živa i zdrav. Želim ti onu želju, a znaš ti koju. Šaljemo ti malo poklona, a ostalo je otkazano zbog tvog pogrešnog izbora. Ovim ti stavljamo do znanja da nam je stalo još uvek do tebe iako tebi nije do nas. Ne interesuje me šta će drugi da kažu, dal sam sebična ili mama monstrum ili krvarim tvoju sreću, ali ja se sa tvojim izborom ne slažem, ne mirim i nikad neću. Vidim da si odlično i srećna, ali neće to dugo trajati veruj mi. Samo sebe sramotiš i sve nas. Kakav je to alkohol svakog utorka i ponašanje? Zašto kad ti samo probleme donosi? Zašto slušaš Jovanu i ne ideš u radio? Sve sam mogla da očekujem, ali da presečeš i budeš sa ženom - NE. Rekla si da nećeš, krila se i opet popustila. Zašto da gledam tvoje gadosti, zar te nije sramota? Ako ti nije stalo do nas verovatno, nije ni do čestitke i poklona, ali slobodno ih baci. Nije ti sralo do mišljenja našeg, ali to je tvoj problem. Ovo je prilika da ti pišem i više ne do kraja. Moje reči si čula i mišljenje. Obećala da biraš porodicu i pogazila sve?! Budi srećna danas jer ti je rođendan, a kako je meni i kako će mi dani biti? Neću se pomiriti sa tvojim izborom nikad. Toliko od mene. Pisala bih ja još. ali se puno priča o mom prošlom pismu. Pozdrav za sve ukućane, ti nikoeme ne činiš zlo sem samo sebi i ne znam zašto te opet svi mrze, ali opet to govori o njima kakvi su. Ovo ti je najveći uspeh u životu. Braovo, ali ne zaboravi da te volim - glasila je poruka Draganine mame.

Autor: N.Panić