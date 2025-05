Ove reči neće lako podneti!

Obezbeđenje najgledanijeg rijalitija u regionu ''Elita 8'' unelo je Dragani Stojančević čestitke porodice, a kako ste imali prilike na našem portalu da vidite čestitke njenih roditelja, sada vam dostavljamo i čestitke njenih rođenih sestara, kao i od njenih tetki.

Ovu čestitku napisala je Draganina rođenda sestra koja je pokušala da bude što surovija sa svojim rečima kako bi pokušala da osvesti rođenu sestru.

- Srećan rođendan, sestro. Lepo provedi ovaj svoj dan, u mislima sa nama kao što si pričala. Volimo te puno tvoja Nana, Keka, Jakov i ja. E sada, da li da pišem ili prećutim, ali što bih kad i ti ne gledaš sve nas? Postala si sebična da te i ne prepoznajem. Šta ovo radiš? Brukaš svoje roditelje, porodice i sestre sve nas. Ovo je sve vrednije od tvoje porodice i bez imalo sramote sa osmehom i tim prljavim ustima pričaš o tome. Time se ponosiš. Kakav primer daješ deci i sestričinama, a znaš koliko ih imaš. Da te se stide, ma sramote je mene tvoje sramota. Samo mi odgovori: Da li je neko ovo zaslužio? Odakle si došla znaš iz kakve porodice? Kažu nema kuće savršene, e naša je bila i bez jedne mane. Da se ponosiš time ko su ti roditelji i čija si ćerka, ali ko sam ja da tebi ovo kažem, sama se odričeš nas i biraš da budeš ''Srećna''. Sestra sam Gagi, ovoj Dragani NE! Izvini, ali ne! Da su nam se roditelji razboleli i da strahujem da li će ujutru da se bude živi i zdravi. Vidim o nama više i ne pričaš, ali bolje i nemoj. Neću da me svi pitaju i smeju mi se iza leđa, decu diraju po školi - koja su u pubertetu. Takav si prljav život izabrala, da si glavna maskota u tom cirkusu klovnova. Ove papuče ti šaljem da te podsete da ideš pravim putem, ako si bar malo pametna. Tvoja sis - glasila je poruka Draganine sestre.

Narednu čestitku je takođe napisala Draganina rođena sestra.

- Sestro, srećan rođendan, živa i zdrava mi bila uvek. Sve što je lepo to ti želim! Provedi ga u mislima sa nama, kao što i mi mislimo na tebe. Seti se nekog svog rođendana od pre 20 godina, torta je bila sa barbikom- Majka je pravila one lepe sendviče, e to su bili lepi rođendani. Kad nismo imali nikakvih briga i problema A sad danas ti sve to gaziš i blatiš! Zamisli roditelji su ti dali život i sve što si mogla da zamisliš, a ti im ovako zahvaljuješ, pričaš tamo neke gluposti javno koje ne mogu ni da izgovorim. Sramota me je da, ali tvoje sramotw Obruka sve žive ja ne znam šta je s tobom i ne znam koje ćeš opravdanje da imaš kad nas sve pogledaš u oči? Šta ćeš da kažeš našim devojčicama kojima treba primer da budeš kao tetka? Ne, ne podržavam tvoj izbor i niko veruj mi niko od nas i naših! Svima je užasno šta ti pričaš i radiš. Voli te tvoje Sanelče tvoja najmlađa sestra - glasila je poruka Draganine sestre.

Narednu čestitku napisala je Draganina tetka, a ona joj je ovim putem dala do znanja da se što pre osvesti i vrati svojoj porodici.

- Zamisli nešto najlepše, najslađe, dodaj tome beskraj, proširi večnost, ukrasi zvezdama i tek tada ćeš shvatiti koliko toga ti želim za rođendan! Ne mogu da ti iscrtam put kojim treba da ideš, ali mogu ti dati obećanje da će biti posut cvećem. Mogu da ti poželim da postupaš isrpavno i pošteno i da na svakom putu imaš veliki kofer pun sreće. Srećan rođendan. Ne znam kako da počnem i šta da ti pišem. Ti znaš koliko te svi volimo ti si naša duša. Ali ovo što radiš ne podraža apsolutno niko- Gago, da li si zaboravila ko si i šta si? Da li si svesna šta radiš sebi, svojoj porodici i celoj familiji?! Onakva devojka, dobra duša, uve momci obletali oko tebe. Puna ljubavi i razumeavanja za svakog člana naše familije, a sada ne brineš ni o sebi ni o svojoj porodici. Razumela bih da imaš 18 godina. Teško će Goca da se izbori sa svime što radiš, baš joj nije dobro. Ja sam tvoja tetka i smatram da imam prava ovo da ti kažem jer mislim i želim tebi sve najbolje. Vrati se, koračaj ispravno, budi srećna, ali ne na ovaj način. Volim te i ljubim! Znam da su putevi na ovoj plateni trnje koje bode, da je malo staza što ka sreći vode. Ja to znam po sebi, al' ako ima bar jedna sreća, ja je želim tebi - glasila je poruka Draganine tetke.

Narednu čestitku joj je takođe napisala njena tetka.

- Gago srećan rođendan! Živa i zdrava bila i Bog dragi da te čuva. Onaj kome je tvoja vera najviše išla, u kome si nalazila spas i čije molitve si pratila. Nije ni vreme, ni mesto da iznosimo naše intimne osećaje i bol koji se ne može ni u jednu reč ni u jednu čestitku staviti. Drugačiji je život tu, a drugačiji napolju. Tu su stvari nerealne, tu je sve nestvarno i izopačeno... Nije kao kući, nije kao napolju... Tu porodica nema vrednost, tu za pravi put nema mesta, a naša Gaga korača tim putem. Ona Gaga koju najviše volimo i ta ljubav koja nam sada srca slama i koja nas najviše boli. Tvoje dobro je na prvom mestu, ali nažalost to nije smer u kojem dobro ide. Svi te vole i svima fališ onakva, kakva si napustila svoju porodicu. Vrati nam se u svakom smislu, voli te tvoja tetka Beba - glasila je poruka Draganine tetke.

Poslednja čestitka koja je stigla jeste upravo čestitka od Draganine treće sestre.

- Draga Gago, znam da si trenutno u svetu koji često ne daje prostora za razmišljanje i emocije već vuče impulsima i pritiskom publike. Neću da ti držim lekcije, daleko od toga jer ti znaš najbolje šta radiš, ali kao neko ko te voli, moram da ti kažem - ne zaboravi ko si, odakle dolaziš i koga možeš da povrediš usput. Nisi sama, ali tvoja dela odjekuju i van tog sveta. Budi hrabra, ali mudra. Ljubav , strast, greške - sve je to dep života, ali poštovanje prema onima koji te čekaju i vole van kamera je ono što ostaje kad sve ovo prođe. Ovde te i dalje voli tvoj svet, samo nemoj da ga zaboraviš i gradiš novi. Želim ti srećan rođendan, puno smeha, dobrih šala i po koja luda glava. Budi svoja kao što već jesi, ali nemoj baš pred svima, znaš ko te fleda najviše - glasila je poruka od Draganine sestre.

Autor: N.Panić