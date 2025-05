Razvezala jezik!

Voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Enom Čolić o sukobu koji je imala sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ona se prvo dotakla svega što su njih dvoje izneli pre nje.

- Ja sam noć pre toga ćutala na njene užasne uvrede, rekla mi je da sam žena lakog morala i da za dva piva može da me ima bilo ko i da sam za njenog dečka s*ksualni objekat. Nisam joj ni odgovorila na sve to i pokazala sam poštovanje prema njemu. Nisam promenila mišljenje o Anđeli i mislila sam da ne treba na taj način da se distanciramo, ali ona je došao Uroš koji je njihov najbliži čovek da me provocira. Ja nisam pomenula njeno ime, ali jesam mislila na njen postupak. Ne zanima me šta je Filip izjavio, to su dva brata lažova. Toliko dobro se poznaju, pa Filip zna šta treba da kaže. To jutro se nije dogodio s*ks između Filipa i mene baš jer je Gastozu tu spavao - rekla je Ena Čolić.

- Da li je gore jer je Gastoz otorio novu temu, a ti si pričala o Anđeli ono iz "Zadruge"? - pitala je Ivana Šopić.

- Moje mišljenje o anđeli stoji, ali je logično da izvlačimo nešto najgore jedni o drugima. Ja nju nisam vređala za stvari koje sam čula iz spoljnog sveta, jahte, slike i šeme nego samo o njenim postupcima ovde. Pričala sam o stvarima koje su gledali i njeni roditelji, a moji nisu gledali to što je on pomenuo. Sigurna sam da nisam to zaslužila jer sam ja prećutala, a on je trebao njoj da kaže da se povuče, a ne da se šalje Uroš. Videli smo da Uroš ovde traži bolne tačke, pa je došao da mi priča neke stvari. On je rekao da se ne kaje i to govori o njemu, a da je rekao da se kaje i ja bih kao i svi mislila da je folirant - dodala je Ena Čolić.

- Rekla si da je Anđela ljubomorna, po čemu si primetila da je opsesivna? - pitala je Ivana Šopić.

- Bolje je lukavije igrati igru, nego polivti i uhoditi. Ja sam stalno pričala da se slažem za njene stavove, a i dok je mene branio, a onda su mi rekli da je ona veći nivo od mene u ljubomori i sigurno to svi vide. Ona to ne skriva, samo ne pokazuje na blam načine. Nisam sebe htela da uzdižem, nego sam rekla i njima da je pitanje momenta kad će da se distanciraju od mene. Ja nisam bila ljubomorna kad je Peja nju hvalio, a na kraju krajeva Gastoz me je hvalio kao što Peja nema ni u vokabularu. Ako ona nije bila ljubomorna nisam ni ja. Njenu zadnjicu i telo sam više ja komentarisala nego Peja, on je samo jednom. Više me brine što je Baki rekao da je Peja zaljubljen u Anđelu od samog početka. Peja se jako bio uvredio kad sam rekao da je sličniji Anđeli, ali sad se meni pali lampica i zato ima animozitet prema Gastozu - nastavila je Ena.

- Rekla si da je Anđela došla da se opere i da glumi sveticu. Zbog čega? - pitala je voditeljka.

- Ja sam rekla da je svila ne čini damom, već ponašanje, ali sam rekla da promenu treba pohvaliti. Ja mislim da je ovo sve pranje od šestice, a i to je bio odgovor na sve što je meni izgovorila. Ja nisam prišla nečijem međunožju, sipao mi je pvio i Gastoz, pa nisam čula da sam se njemu nabijala. Ja sa Anđelom ne komuniciram, kad dođe do sukoba svađaćemo se i ja ovde nikome ne ćutim. Anđela mi nije odvratna, nikad nećemo reč da progovorimo, samo neću da je podbadam - govorila je Ena Čolić.

- Ko je bolji čovek Anđela ili Gastoz? - pitala je voditeljka.

- Definitivno Anđela jer je on rekao da se ne kaje i osetila je žensku solidarnost. Mislim da ona ima svest o tome, a on je ljigav i podmukao. Mene Anđela nije mogla da razočara jer nismo bile drugarice, nego smo samo bile dobre. On da nije ušao u odnos sa njom i ranije bismo videli kakav je lik Gastoz i ona ovde radi dosta na njegov imidžu. Ja sam mesecima ovo pričala van stola. Nikad ružnu reč nisam rekla za Anđelu, nikad nisam rekla da je k*rva, samo o njenim postupcima jer je ona pričala o mojim koje je previše naglasila. Ovo je njegova priroda. Ja sam rekla da je ona super za njega i da će da ga unapredi. On je u godinama da mu treba normalna devojka. On je dolazio utučen kad ga je ona izbegavala, žalili smo se jedno drugome i tad sam mu govorila da će ona samo dobro da mu donese - nastavila je Ena.

- Tad smo trebali da se smuvamo - dodao je Gastoz kroz smeh.

Autor: A. Nikolić