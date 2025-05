Ti si neko ko mi najgore radi: Gastoz izbacio Anđelu iz Bele kuće, ona urla iz petnih žila na njega! (VIDEO)

Ne može da je obuzda!

Nenad Marinković Gastoz izveo je Anđelu Đuričić iz Bele kuće u nadi da će je smiriti, ali ju je doveo samo da još većeg ludila. Ona je po svaku cenu želela da se vrati u emisiju i nastavi da se svađa, ali joj on to nije dopuštao.

- Ljubavi, ovo samo tebe potresa. Nemoj da praviš sr*nja. Smiri se - urlao je Gastoz.

- Smirite se oboje - dodao je Gastoz.

- Marko, objasni mu da ne funkcionišem po ovom principu. Neću da dozvolim ovo, ona meni ovo da priča, Mići je govorila najgore uvrede, a mene da razapinju ovde. Hoću svima da joj kažem - pričala je Anđela.

- Ja biram - poručio je Gastoz.

- Niko me ne razluđuje, nego me ti razluđuješ. Hoću da slušam goveda. Nema šta svi da znaju, ako bivši muž njen izbaci, a nisam ja izbacila. Neću da dozvolim svaki dan, oni ne staju. Mogu sve da izdržim, ali lik mi je prešao na porodicu. Psuje mi tatu i majku, moj otac je njemu pružio ruku. Sram ga bilo. Nemoj da me hvataš, ti na mene loše utičeš i ne želim sad da pričam sa tobom - nastavla je ona.

- Sve do sad si ti birala, a sad biram ja - dodao je Gastoz.

- Ološu, porodicu mi vređa, stidi se godina. Ti mi sad ne trebaš ni za šta. Kad vidim da me hvataš radi mi bes i rekla sam ti da me ne hvataš. Neću da trpim da mi neko psuje roditelje, ne želim da uzvraćaš. Boli me, da li razumeš? Ja svoju porodicu vrednujem i ne želim da moj otac to sluša. Ne želim ovde da budem, oladi. Smaraš me, nije mi zanimljivo. Besna sam zbog tvog ponašanja trenutno. Molim obezbeđenje da te skloni od mene, jer ti nisi dobro. ti praviš haos ni zbog čega. Ja poznajem svoj jezik i znam šta izgovaram - rekla je Đuričićeva.

- Sad ćeš i mene da upoznaš. Ja mislim da je ovo sad najbolje i slušaćeš mene - dodao je Gastoz.

- Najveće ljudsko dno u ovom trenutku. Da li sam ja kriva što je neko upotrebio moje slike? Što moram to da trpim svaki dan? Ko je pomenuo za ovu (Aneli) niko. Ne želim da se moj tata pominje, a on zna da me pominjanje porodice boli i hoće da me diskvalifikuje. Ja znam da on to radi sad - nastavila je ona.

- Ja procenjujem kad pričaš normalno. Sad mene slušaš, da li ti je jasno? - pitao je Gastoz.

- Vidim, baš te slušam i samo ja ovde pričam. Skloni mi se s očiju, nemam potrebu za priču sa tobom. Praviš scenu bez potrebe. Gde si video da tako smiruješ nekoga? Da li si obezbeđenje, pa da te obučemo? Ti si neko ko mi najgore radi u trenutku kad samo treba da me pustiš. Kunem se da mu ćerku nikad nisam pomenula, pa a mi se stub sruši na glavu. Ja sam ti rekla da se ne mešaš, a šta si ti pričao to je vaše. Ja znam da ja nisam, znam da sam mu rekla da k*rva drži pri sebi. Mnoge me je povredilo jer znam da to nisam rekla. Ne mogu da podnesem toliku mržnju, to je takva stoka sebična, sujetna. Čovek te vređa mesecima, ja mesecima ćutim. Ti si se mesecima odvajao od prijatelja koji su mene vređali, a jedini koji je tebe vređao je Mića. Prestala sam da mu ćutim kad sam mu rekla da te mrzi. Prekipelo mi je da te moj prijatelj vređa i imam pravo da mene to ppvređuje jer moj prijatelj koji me ne poštuje vređa mog dečka. Je l' sam ja zaslužila dami sve to izgovori? Znam da nisam najbolja, ali nisam takve reči zaslužila. One koje su najgore su ga prodale, a ja ovo nisam zaslužila - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić