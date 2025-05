Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" održana emisija "Pitanja novinara", a predstavnici sedme sile detaljno su ispitali učesnike o gorućim temama u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Anđelom Đuričić. Ona je prvo provogorila o poređenju koje su napravili takmičari da je Nenad Marinokvić Gastoz uradio sličnu stvar kao njen bivši momak, kad je objavio njene eksplicitne snimke. Zatim se dotakla Pavla Jovanovića.

- Ne u tom smislu. Ja nikome ne verujem posle toga što mi se desilo i kako da verujem kad me je neko sa kim sam bila najbliža izdao? Nije bitno što je Gastoz, nikome se ne bih 100% poverila i svoje intimne stvari ne bih delila sa partnerom. Drugačije je kad prođe vreme i steknem poverenje. Ja nisam bila sa nekim dva dana, pa da se to desilo. Smatrala bih da sam glupa kad bih istu grešku napravila. To nema veze sa njim - rekla je Anđela.

- Rekla si da si sa bivšim momkom na sudu, rekla si i da si sa Pavlom na sudu, a on je to demantovao.Kako komentarišeš to? - pitala je voditeljka.

- Ne kačim svoje tužbe na sudu, nisam govorila ni koga sam dobijala. Sve i da nije dobio dobiće, možda nije dobio, ali dobiće. Ne znam konkretno šta je izjavio, ali znam da je on poznat mom advokatu i nekom mom bliskom ko se bavi time - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz nastavio je da zadaje udarce Eni Čolić, pokazao je da nema uopšte kajanja zbog objavljivanja informacija iz njene prošlosti.

Ena Čolić je tokom večeri pokšuala da spusti loptu sa Anđelom Đuričić, pa se dotakla intimnih odnosa sa Filipom Đukićem, te demantovala da je bila sa njim pored Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja sam noć pre toga ćutala na njene užasne uvrede, rekla mi je da sam žena lakog morala i da za dva piva može da me ima bilo ko i da sam za njenog dečka s*ksualni objekat. Nisam joj ni odgovorila na sve to i pokazala sam poštovanje prema njemu. Nisam promenila mišljenje o Anđeli i mislila sam da ne treba na taj način da se distanciramo, ali ona je došao Uroš koji je njihov najbliži čovek da me provocira. Ja nisam pomenula njeno ime, ali jesam mislila na njen postupak. Ne zanima me šta je Filip izjavio, to su dva brata lažova. Toliko dobro se poznaju, pa Filip zna šta treba da kaže. To jutro se nije dogodio s*ks između Filipa i mene baš jer je Gastozu tu spavao - rekla je Ena Čolić.

- Moje mišljenje o anđeli stoji, ali je logično da izvlačimo nešto najgore jedni o drugima. Ja nju nisam vređala za stvari koje sam čula iz spoljnog sveta, jahte, slike i šeme nego samo o njenim postupcima ovde. Pričala sam o stvarima koje su gledali i njeni roditelji, a moji nisu gledali to što je on pomenuo. Sigurna sam da nisam to zaslužila jer sam ja prećutala, a on je trebao njoj da kaže da se povuče, a ne da se šalje Uroš. Videli smo da Uroš ovde traži bolne tačke, pa je došao da mi priča neke stvari. On je rekao da se ne kaje i to govori o njemu, a da je rekao da se kaje i ja bih kao i svi mislila da je folirant - dodala je Ena Čolić.

Dragana Stojančević danas proslavlja svoj 33. rođendan, a njoj je Jovana Tomić Matora već u ponoć napravila iznenađenje, zbog čega je ona bila presrećna. Nešto kasnije stigli su pokloni i čestitke povodom rođendana od njene porodice.

- Zdravo ćerko, srećan ti rođendan! Puno zdravlja i sreće. Isus je imao 33 godine i znao je svoj cilj, ali ti si sve promašila, mene kao tvog oca koji je uvek imao poverenja u tebe. Sada se sa tvojim izborom ne slažem i nikad sa tim neću da se pomirim. Pametna si i inteligentna, imaš dobra razmišljanja i ideje. Šta ti sve ovo treba, da ostaviš roditelje? Ti treba da postaneš roditelj i da vidiš kako je da se osećaš kao mi. Ne okrećemo ti leđa da si na pravom putu. Ja sam tvoj otac Dobrica koji nije nigde zatvorio vrata, a ti si to postigla sa jednom partnerkom za vrlo kratko vreme. Koja je to hemija da može to da uradi? Nemoj da plačeš, ništa time ne možeš postići. Ti ne mrziš nikog i uvek si tu da pomogneš, pobožna si Hrišćanka! Osvesti se, još imaš vremena i poslušaj me. Proslavi rođendan kako treba. Nemoj da praviš gluposti - glasila je poruka Draganinog oca.

- Srećan rođendan ćerko moja, da si živa i zdrav. Želim ti onu želju, a znaš ti koju. Šaljemo ti malo poklona, a ostalo je otkazano zbog tvog pogrešnog izbora. Ovim ti stavljamo do znanja da nam je stalo još uvek do tebe iako tebi nije do nas. Ne interesuje me šta će drugi da kažu, dal sam sebična ili mama monstrum ili krvarim tvoju sreću, ali ja se sa tvojim izborom ne slažem, ne mirim i nikad neću. Vidim da si odlično i srećna, ali neće to dugo trajati veruj mi. Samo sebe sramotiš i sve nas. Kakav je to alkohol svakog utorka i ponašanje? Zašto kad ti samo probleme donosi? Zašto slušaš Jovanu i ne ideš u radio? Sve sam mogla da očekujem, ali da presečeš i budeš sa ženom - NE. Rekla si da nećeš, krila se i opet popustila. Zašto da gledam tvoje gadosti, zar te nije sramota? Ako ti nije stalo do nas verovatno, nije ni do čestitke i poklona, ali slobodno ih baci. Nije ti sralo do mišljenja našeg, ali to je tvoj problem. Ovo je prilika da ti pišem i više ne do kraja. Moje reči si čula i mišljenje. Obećala da biraš porodicu i pogazila sve?! Budi srećna danas jer ti je rođendan, a kako je meni i kako će mi dani biti? Neću se pomiriti sa tvojim izborom nikad. Toliko od mene. Pisala bih ja još. ali se puno priča o mom prošlom pismu. Pozdrav za sve ukućane, ti nikoeme ne činiš zlo sem samo sebi i ne znam zašto te opet svi mrze, ali opet to govori o njima kakvi su. Ovo ti je najveći uspeh u životu. Braovo, ali ne zaboravi da te volim - glasila je poruka Draganine mame.

Dragana Stojančević nakon što su pročitane čestitke njene porodice nastavila je da jeca, a muk je prekinulo obraćanje Lepog Miće koje je izazvalo haos. Jovana Tomić Matora bila je besna kao ris zbog čestitiki koje su stigle.

- Nemoj da plačeš, nego čitaj ponovo te čestitke. Slušaj oca i majku koja te je rodila - poručio je Lepi Mića.

- Ja sam krivi put i to je to, nema šta. Draganu niko nije naterao da se zaljubi, ni ukućani, a ni bilo ko. Ne znam šta Mića priča? Bila sam sa mnogo devojaka i niko nije doživeo linč, a ni njihova porodica. Muka mi je više od pravog puta, ma idi j*bote - dodala je Matora.

Jovana Tomić Mtora žestoko je zaratila sa Danijelom Dujkovićem Munjom i Stefani Grujić.

- Njegova frustracija je jača od svega. Slažem se da je izvukao Stefani iz pakla, ali je uvukao u pakao koji se zove Munja. Mislim da će detetu da se vrati razluđena, malo će mama da klima glavom zbog tikova sa Munjom. Verovatno se mama od Stefani oseća super kad ovo čuje i trese se. Drago mi je da je izašla iz mog pakla, ali dobrodošla u njhov. Ja sam 100% sigurna da Munja i Stefani ovo rade da bi vratili priću na početak da bi se pričalo o onome što je rapravljeno - pričala je Matora.

Došlo je do nikad brutanijeg okršaja između Nenada Marinkovića Gastoza, Anđele Đuričić i Lepog Miće, obezbeđenje je moralo da reaguje.

Nenad Marinković Gastoz izveo je Anđelu Đuričić iz Bele kuće u nadi da će je smiriti, ali ju je doveo samo da još većeg ludila. Ona je po svaku cenu želela da se vrati u emisiju i nastavi da se svađa, ali joj on to nije dopuštao.

Aneli Ahmić je otkrila da je donela odluku da okonča njihovu vezu, a onda i priznala da li se oseća poniženo kad nakon vređanja ima vrelu akciju sa njim.

- Ovo više nema perspektivu i najbolje je da se Luka i ja razdvojimo. Moje emocije jesu porasle i zavolela sam Luku. Ne mislim da me laže za emocije i mislim da je počeo da me voli. Akcija izeđu Luke i mene je pala dva puta, imali smo je u utorak i u izolaciji. Mislim da ga nisam tad vređala. Je l' treba da zatvorim emocije jer se izvređamo? Ljudi su se ovde najstrašnije vređali, pa su imali akcije svaki dan - govorila je Aneli.

Nastavila se tema o Dragani Stojančević i njenoj porodici. Uključila se Jovana Tomić Matora koja je obećala da će obezbediti Dragani krov nad glavom ukoliko je porodica odbaci.

- Matora, Dragana je odabrala tebe. Da li ćeš da je primiš u stan ako je ne prime? - pitala je voditeljka.

- Naravno. Mislim da treba da ide prvo kući i ne mislim da će da je se odreknu, iako su joj stigle ovakve čestitke. Ja razmišljam svojim mozgom, imam svoja osećanja i komentari ne mogu da utiču na mene. Želim Dragana da donese svoju odluku, šta god bude tražila ja ću da ispoštujem - rekla je Matora.

Dragana Stojančević otkrila je kako se oseća nakon čestitki koje je dobila od svoje porodice.

- Pa bila sam omiljena u porodici, a sada sam najveća sramota. Ja plačem isključivo jer mi je teško i imam emocije prema njima. Ne znam kako da balansiram, ali stvarno sam bila uz sve ceo život. Sada čujem da se sestričine stide mene - rekla je Dragana.

Nikola Grujić Gruja otkrio da je Milana Šarac Mimas zadovoljavala dečka za sto evra, ona obelodanila sve prljavštine iz njihovog kreveta, pa otkrila da može da ostane trudna.

- Mislila sam kad mu ona onako ku*vinski sedne. Moram da kažem da je on meni u utorak pravio dete, zato sam plakala - rekla je Mimas.

- Nemoguće je da ostane trudna. Moram da vam kažem da je ona svom prvom dečku pop*šila ku*ac za sto evra - rekao je Gruja.

Kad se završila emisija Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora su se uvukle u krevet i uhvatile se za ruke, a pre nego što su zaspale Dragana je nekoliko puta poljubila Matoru i još jednom joj pokazala koliko joj je stalo do nje.

Dača Virijević zaratio je sa Markom Stefanovićem i Sanjom Grujić u ranim jutarnjim satima zbog uvreda na račun njegovog oca, te su ponovo pale teške prozivke.

Autor: A.Anđić