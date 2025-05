POBEGAO SAM OD ŠOKA: Stefan Korda otkrio kako je SAZNAO za promenu pola svoje devojke Ane Nikolić, evo šta je rekao svojoj porodici!

Ovo su svi čekali!

U emisiji 'Magazin In' voditeljka Sanja Marinković ugostila je pojedine takmičare Elite 8. Stefan Korda je progovorio o svom odnosu sa Anom Nikolić, te ispričao svoju reakciju kada je saznao za njenu promenu pola.

- Bio sam nesiguran u početku kada sam razgovarao sa roditeljima i pobegao od nje. Drugar mi je poslao isečke gde se pisalo o Ani jer sam kačio slike na Fejsbuk. Kada sam to video nisam mogao da verujem. U tom trenutku smo ležali zajedno u krevetu. Jedva sam čekao da ode dole da ja mogu da pobegnem. Spakovao sam se i otišao iz kuće. Bez pozdrava sam otišao od tog šoka. Nisam mogao da verujem šta me snašlo. Mislio sam da je bolje da odem, da se iskuliram i porazgovaram sa porodicom. Kada sam otišao njen brat me odmah video na autobuskoj stanici. Došao je odmah kod nje i pitao: "Gde ti je čovek?", a ona mu je valjda rekla: "Verovatno otišao da prošeta". Ja sam otišao za Prokuplje, a ona me zvala sto puta. Toliko mi je prirasla k srcu da to nisam doživeo. Ja nisam ništa skontao, stavalja te pudere i sve to. Ona je jako dobra, posvećena. Ona je prema meni milion posto - rekao je Korda.

- Ana ima mušku energiju samo kad treba da se otvori tegla sa krastavcima - rekao je Gastoz.

- Ali je i veća dama od većine - rekao je Đedovića.

- Ja sam mojima rekao da je volim i da ću sam odlučiti šta ću. Pozvao sam i pričali smo celu noć, pa kako sam ustao sam otišao kod njih - rekao je Korda.

Autor: A.Anđić