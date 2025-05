Krofak prvi put javno progovorio o vezi sa ovom učesnicom rijalitija.

Po izlasku iz "Elite" Stanislav Krofak se povukao iz domaće javnosti, ali njegov ljubavni život i dalje intrigira one koji ga prate. Poslednja veza koja je bila obelodanjena, bila je ona sa Majom Marinković, međutim, par nije dugo opstao u spoljašnjem svetu. Ipak, Stanislav je u rodnoj Hrvatskoj napravio pravu pometnju sa učesnicom tamošnjeg rijaliti formata Laurom Prgomet.

Naime, Krofak i Laura su viđeni zajedno u restoranu, te su odmah krenule priče da su se među njima rodile emocije, a Krofak je sada odlučio da objasni u kakvom su odnosu.

- Ja i Laura smo se upoznali, podružili, išli na piće i to je to. Samo što naši ljudi čim te s nekim vide da se voziš, piješ piće ili nešto jedeš, odmah misle da ste u vezi. Puno ljudi me prati na Instagramu, znao sam šta će se dogoditi. Ja njoj namerno kažem da digne noge dok ja vozim i to je izgorelo. Ona je meni zabavna, umirem od smeha na njene fore. Imamo odličan prijateljski odnos - poručio je Pantera za Dnevno.hr.

S druge strane, svoj komentar je dala i atraktivna Laura.

- Brat sam što bi se reklo. Ovo kaže svako ko me upozna. Hvala Stankec i srećno!

Javnost u Srbiji je upoznala Lauru Prgomet kao učesnicu rijaliti programa u kojem se žene takmiče za naklonost dva muškarca. Laura se odmah izdvojila po bombastičnom izgledu, ali i humoru, a jedna njena rečenica bila je dovoljna da je region zapamti.

Autor: M.K.