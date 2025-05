Bez dlake na jeziku, pravo u metu!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', putem video-poziva se uključila Milica Kemez, bivša zadrugarka i voditeljka ''Red'' televizije. Ona je u svom obraćanju prokomentarisala gnusne navode, koje je na njen račun izrekla Ena Čolić, aktuelna učesnica Elite.

Ena Čolić je istakla da će izneti s kim ste Bora i ti varali jedno drugo, kako gledaš na to?

- O svojim prethodnim odnosima više neću govoriti. Što se tiče Ene, onda će moći na sudu da dokaže, s kim sam bila i šta sam radila. Nikog do sad nisam gonila na sudu, ali se to menja. Ne mogu da dopustim da se o meni neistine izgovaraju. Nemaju za mene razumevanja, neću ni ja za njih. Sve su to niskobudžetne igre. Znam ja pozadinu svega. Postoje osobe koje vas toliko mrze, da moraju na sve načine da vas degradiraju. Pričam o trećoj osobi, koja sve ovo muti. Ja se nisam blamirala i pojavljivala kako bih iznosila detalje iz privatnog života. Što se Ene tiče, ona se još uvek probija i gradi, ali na pogrešan način. Imam i ja neke informacije, neke stvari su došle do mene.

Misliš li da je neko ko tebe ne voli, savetovao Enu da iznosi neke stvari?

- Nemam potrebu da se dokazujem neko i da se pravdam. Ako je mene varao neka mu je na čast, ako sam ja varala, neka je na moju čast. Ne mislim da je Ena toliko pametna da bi neke savete umela da primeni, već da ju je neko ''popalio''. Ona je sad planula, a ja znam čija je to namera. Reč je o osobi o kojoj sam ja do sada više pričala, ali ja sve znam i to me ne dotiče. O toj osobi sam više puta pričala. Što se Bore tiče, ja sam na taj odnos stavila tačku, ali ne dozvoljavam da iko baci ljagu na moje ime da sam ja tokom odnosa sa njim imala nekog drugog. Verujem da će se i nakon svih teških reči svi oni izmiriti i preći preko svega ovoga izrečenog. Ona nije bila pozvana na našu svadbu, tj., ne sećam se, ali da sam znala, ne bi ostalo tako. Mene te stvari, afteri, provod i jahte ne zanimaju, nisam iz tog sveta i ne razumem takve stvari.

Kako gledaš na Enin odnos sa Pejom, ima li tu emocija?

- Emocija sigurno ima, ali sumnjam da taj odnos može da opstane. Ume ona da bude nežna i brižna, ali joj je pristup veoma ogrešan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.