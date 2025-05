PALO JAVNO IZVINJENJE: Aneli se pokajala zbog sukoba sa Đedovićem, porodici uputila javni apel! Karić od šoka počeo da APLAUDIRA! (VIDEO)

Takmičari kao opareni skočili na nju!

Tokom "Igre istine" Luka Vujović postavio je pitanje Aneli Ahmić.

- Aneli, budi iskrena koliki sam lažov? Svaku laž za koju smatraš da je laž iznesi i sve što imaš. Želim da ispričaš sve fletove, kako sam namigivao, sve - rekao je Luka.

- Dobro ti znaš za šta sam imala pravo. Lagao si, želim ti sve najbolje. Mišljenje o tebi da si dobar dečko, predstavljaš se pogrešno. Deliš drugima sve, a sa mnom deliš imovinu. Ti se u narodu predstavljaš kao cicija. Kad mi govoriš da bih videla napolju predstavljaš se kao nasilnik, a to nisi. Lažov si, a da nemaš taj problem za mene bi bio savršen. Mene su laži uništile i dovele do toga da budem samohrana majka, laži su me dovela do abrotusa. Sve što se dešava između nas u poslednje vreme si lagao. Sve si rekao večeras kad si Enu i mene stavio u isti koš - govorila je Aneli.

- Loš postupak i laži nisu isto. Ja sam se zaljubio u tvoju iskrenost. Sad kažeš da sam dobar, a juče da sam lažov i manipulator. Ja se predstavljam kao naslinik, takav si zaključak donela - dodao je on.

- Luka, pričaćemo ti i ja jednog dana. Ovde možda imaju neke preče teme - rekla je ona.

- Ne, nećemo više da pričamo jer ne želim da mi daješ na značaju. Danas me provociraš, pevaš mi pesme. Rekla si danas: "Mene je prošle godine neko ljubio i mazio po telu", to je velika provokacija i to nije u redu sa tvoje strane - dodao je Luka.

- Ja sam mislila na Slađu - poručila je Aneli.

- Đedoviću, ti i ja smo popričali, dolazila sam ovih dana i znaš da mi je žao stvari koje su se desile, isto kao što sam pokojanje osetila i za Miću. Da li smatraš da je moje pokajanje iskreno? - pitala je Aneli.

- Jeste, drago mi je i mnogo ranije si se pokajala za te stvari - rekao je Marko.

- Vi možda ne znate, ali kao što sam rekla za Miću i dovela ga u crveno i kad sam mu govorila neke stvari i bez razloga ga provocirala, isto tako sam prenaglila u peckanju sa Đedovićem. Ne smatram da sam kriva skroz, ali koliko god nisam imala prava da mu zamerim što me ne brani. On je čovek kojeg sam zavolela i ne bih volela da me bilo ko moj pljuje. Ja na njega i Miću gledam isto, nema mi razlike između njih, samo u godinama - govorila je Aneli.

- Ja kao njen dečko dajem ruže Aneli kao zadnji oproštaj. Ovaj dečko je stao pored mene na tri minuta, a ona mi je j*bala sve po spisku, raskinula sa mnom i rekla mi da nemam stav i karakter - dodao je Luka.

- Da li si rekla Đedoviću da smo mi punili glavu tebi protiv njega? - pitao je Karić.

- Ne, ti si moj favorit i nemoj ti sad da me kudiš i da tapšeš ironično. Ovo je moje iskreno izvinjenje. On i ja smo pogrešili, već smo to rekli. Da li si rekao istinu o meni? - dodala je Aneli.

- O tome možemo dva dana da pričamo - rekao je Marko.

- Ona meni prebacuje za Enu. Ona sa mnom vodi ljubav, u moju kuću treba da uđe i nećeš ti da hrani nju i Noru, a ona ide kod tebe i olakava me - pričao je Luka.

- Poenta je da bi nas Aneli prodala sve - poručio je Terza.

