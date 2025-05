ŠOK! Desingerica progovorio o aferi sa Enom Čolić, reper otkrio istinu: Imao sam problem...

Slađa Lazić Poršelina u "Zadruzi 8 Eliti" izjavila je da je Ena Čolić imala aferu sa Dragomirom Despićem Desingericom.

Tada se oglasila i supruga repera Dragomira Despića Desingerice, Nevena Brkljač, a sada je i Desingerica progovorio o svemu.

- Imao sam problem, neko mi nešto radi o glavi, ali moji pregledi ne mogu da se ospore. Ispada da sam ja u aferama sa svima, znam Enu, jel to ona rekla ili neko drugi? Vidiš da ona to nije potvrdila. Svaki od tih aktera sa kojim me spajaju to nije ništa od njih, to neko drugi priča zarad svog nekog gasa. Ja sam ozbiljan lik. Ja nisam čuo da je ona ništa loše rekla, rekli su drugi. Nije istina to što se priča - rekao je pevač za Blic.

Filip je negirao navode da je bio u vezi sa starletom, pa je potom priznao šta se među njima desilo.

- Ona je rekla da smo bili u vezi, ali nismo. Nisu bile u pitanju nikakve trojke u pitanju. Nije bio grupnjak u pitanju. Staću u njenu odbranu, jer nije bio grupnjak. Neko je spavao u mojoj spavaćoj sobi, on je spavao. Ena i ja smo bili u drugom delu, nas dvoje nismo obraćali pažnju na to. Da se desilo, desilo se, to je istina.

Autor: M.K.